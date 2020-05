Nelu Tataru: Testarea nationala se va face in fiecare judet si pe fiecare grupa de varsta

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca testarea care va incepe la nivel national dupa data de 1 iunie are rolul de a arata care este procentajul persoanelor din Romania care s-au imunizat si prezinta anticorpi pentru noul coronavirus.

"Dupa 1 iunie, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare (incepe testarea - n.red.). Avem opt regiuni de dezvoltare. La nivelul fiecarui judet, la nivelul fiecarei grupe de varsta, se iau esantioane si se testeaza. Este un studiu de seroprevalenta. Se fac teste imunologice si vom vedea din fiecare grupa de varsta cam care este procentajul in care persoanele din Romania s-au imunizat si prezinta anticorpi. (...) In momentul in care avem aceasta evaluare, putem spune cam ce procent din populatia Romaniei s-a imunizat si putem previziona si o evolutie ulterioara a acestei pandemii, daca vom avea spre toamna o curba sau vom avea o crestere usoara, lenta si o trecere de tip epidemic ca o gripa sezoniera", a explicat Tataru, luni seara, la Digi24.

Ministerul Sanatatii (MS) impreuna cu INSP realizeaza acest studiu de prevalenta. "Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica si Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, ca in orice pandemie, fac acest studiu de seroprevalenta. Facem un studiu care se face la trei luni, la sase luni, la noua luni, in care facem evaluarea populatiei Romaniei, evaluarea unei tari la trecerea printr-o pandemie. Este un studiu pe care ni-l asumam", a sustinut reprezentantul MS. Intrebat daca Ministerul Sanatatii are ca partener pentru testarea in Bucuresti Primaria Capitalei, Nelu Tataru a raspuns: "Nu, noi avem studiul nostru de prevalenta pe care il facem la nivelul Ministerului Sanatatii si Institutului National de Sanatate Publica. (...) Noi colaboram cu tot ce inseamna institutele noastre de cercetare".