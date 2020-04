New York Times recomandă creşterea puilor, ca soluţie la criza coronavirus

Celebra publicaţie americană The New York Times recomandă creşterea puilor, ca soluţia la criză. Sunt peste 5,4 de şomeri în SUA. Într-un reportaj pe mai multe pagini, jurnaliştii spun că după o perioadă lungă de stat sub plapumă şi privit la Netflix, vine o vreme când apar florile, iarba verde şi animalele de companie pentru bebeluşi.

Datorită restricţiilor de circulaţie, în SUA s-au vândut cifre record de pui de o zi. Combinația dintre o creștere enormă a șomajului, timpul liber neliniștit pentru cei care nu se confruntă cu boala și instabilitatea financiară a creat o serie de momente ciudate în economie. Când vremurile sunt grele, oamenii vor pui. Vânzările de pui cresc atunci când asistăm la declinul pieței bursiere și în anii alegerilor prezidențiale, mai susţin reporterii NYT.

Americanii cumpără puişori din panică. Murray McMurray Hatchery, din Webster City, Iowa, livrează pui de o zi prin poştă. „Oamenii cumpără puişori de panică, aşa cum au făcut cu hârtia igienică", a declarat Tom Watkins, vicepreședintele companiei. Sunt mulţi americani care-şi completează efectivele, dar şi mai mulţi care nu creşteau până acum, e concluzia reporterilor.