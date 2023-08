Noi cercetări arată că persoanele vaccinate pot transmite prin aer anticorpii Covid-19 dezvoltați din vaccinare!

Noi dovezi sugerează că persoanele vaccinate pot transmite anticorpii generați prin vaccinarea cu ARNm COVID-19 la persoanele nevaccinate prin aerosoli, potrivit unui studiu revizuit de colegi(ce poate fi consultat in acest document pdf) publicat în ImmunoHorizons.

Cerințele extinse privind masca au permis oamenilor de știință de la Universitatea din Colorado să evalueze dacă persoanele vaccinate ar putea transfera anticorpii aerosolizați generați de vaccinurile COVID-19. Aerosolii sunt o suspensie de particule sau picături în aer, fabricate sau naturale, cum ar fi praful, bruma, vaporii sau fumul, care pot fi absorbite de piele sau inhalate.

Cercetătorii au folosit o combinație de teste pentru a detecta anticorpii specifici SARS-CoV-2 din măștile purtate de membrii de laborator vaccinați și donate anonim la sfârșitul zilei. Anticorpii sunt proteine produse de sistemul imunitar care circulă în sânge și neutralizează substanțele străine, cum ar fi bacteriile și virușii.

În concordanță cu rezultatele raportate de alții, cercetătorii au identificat atât anticorpi de imunoglobulină G (IgG), cât și de imunoglobulină A (IgA) în saliva persoanelor vaccinate și pe măștile acestora.

Pe baza observațiilor lor, cercetătorii au emis ipoteza că transferul de anticorpi prin picături sau aerosoli ar putea avea loc între indivizi, similar modului în care picăturile și particulele virale aerosolizate sunt transferate pe aceeași cale.

Pentru a-și testa ipoteza, aceștia au obținut și au comparat tampoane nazale de la copii nevaccinați care locuiau în gospodării vaccinate, nevaccinate și COVID-19-pozitive.

Rezultatele au arătat că un nivel ridicat de IgG în nasul părinților vaccinați a fost "asociat în mod semnificativ" cu o creștere a IgG intranazale în cadrul copilului nevaccinat din aceeași gospodărie, în special în comparație cu "deficitul complet de anticorpi specifici SARS-CoV-2 detectat" în tampoanele nazale obținute de la copiii din familiile nevaccinate. O tendință similară a fost constatată în cazul IgA în aceleași probe.

Cu alte cuvinte, constatările lor sugerează că transmiterea prin aerosoli a anticorpilor poate avea loc între părinții vaccinați împotriva COVID-19 și copiii lor - iar tendința acestui transfer este direct legată de cantitatea de anticorpi nazali sau orali găsită la cei care au primit vaccinuri.

Acest tip de transmitere se numește "imunizare pasivă", în care anticorpii - în principal IgA - sunt de fapt schimbați între indivizi prin intermediul picăturilor respiratorii, a scris Brian Hooker, director științific la Children's Health Defense, care deține un doctorat în inginerie biochimică, într-un e-mail pentru The Epoch Times. "Dar acest lucru ar oferi o imunitate minimă pentru "trecători", pe baza faptului că vaccinurile originale cu ARNm oferă o protecție atât de mică".

Dl Hooker a spus că imunizarea pasivă ar putea provoca autoimunitate și "tot felul de reacții" la trecători datorită unui "mimetism molecular similar între anticorpii Ig [imunoglobuline] COVID-19 și proteinele umane".

Studies have shown that molecular mimicry between the foreign molecules and human molecules can lead to an autoimmune response causing antibodies to function incorrectly and interact against human proteins. Autoimmunity refers to an immune reaction where the body attacks its own tissues, resulting in damage or disease.

Mr. Hooker said the study suggests that if Ig antibodies can be transmitted person-to-person, there is a possibility the spike protein generated by COVID-19 vaccines could be transmitted as well.

"This could cause immunization of the bystanders as well as problems associated with spike protein toxicity to bloodstream components and other tissues," he added.

COVID-19 vaccines using mRNA technology like Pfizer and Moderna were authorized globally without studies into the possible expression of lipid nanoparticles (LNPs) containing the mRNA or of the spike protein manufactured by the cells of a recently vaccinated individual.