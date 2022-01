Noul secretar de stat pentru Revoluționari n-are nici un fel de legătură cu Revoluția din Decembrie 1989!

Într-un comunicat remis presei cea mai mare asociație de revoluționari din România, Blocul Național al Revoluționarilor 89 își arată "indignarea și nemulțumirea în ceea ce privește numirea în funcția de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptărorilor împotriva regimului comunist a unei persoane (Irina Leulescu) care n-a fost susținută de nici o organizație de revoluționari și nu este recunoscută ca fiind participantă la Revoluția din Decembrie 1989".

Comunicatul BNR 89 continuă pe același ton grav și condamnator al impostorilor Revoluției române din 1989. "O mână de revoluționari și politicieni trădători au denaturat grav sensul istoric al faptelor prin OUG 95 care este ilegală și neaprobată nici pînă azi de Parlamentul României, impunând astfel ora 12,10 ca oră de reper a zilei de 22 decembrie 1989."

Președintele Blocului Național al Revoluționarilor 89 brașoveanul Dorin Lazăr Maior s-a arătat extrem de revoltat de această numire fără legătură cu mișcarea revoluționară reală din România. "Idealurile Revoluției române au fost grav încălcate de către PSD sub Victor Ponta și nu numai, iar PSD nu mai are dreptul moral să-și aroge meritele revoluționarilor care au suferit și suferă iarăși în țara noastră. Această doamnă Leulescu ca și adjuncta sa Athena Piceavă au deținut diverse funcții minore la secretariatul fostului secretar de stat Adrian Sanda. Din păcate acum s-au trezit șefe peste revoluționarii care au stat pe baricade și sub ploaia de gloanțe ale Securității lui Ceaușescu. Cele două doamne n-au făcut altceva decât să ascută creioane și să facă copii xerox. Numirea lor în aceste funcții este un scuipat pe obrazul și pe rănile eroilor din Decembrie 89", a conchis D.L. Maior.

Blocul Național al Revoluționarilor 89 numără peste 100 de organizații revoluționare din întreaga țară, însumând peste 80% din mișcarea revoluționară și peste 10 mii de membri cu acte în regulă!



M.G.G.