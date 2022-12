Nu scăpăm: Inflaţia va rămâne de două cifre pe tot parcursul anului viitor, iar cursul de schimb cu euro la 5,1 lei

Analiştii financiari din cadrul asociaţiei CFA România estimează că leul se va deprecia până la un curs mediu de 5,1021 lei/euro în următoarele 12 luni, în timp ce rata anticipată a inflaţiei va înregistra o valoare medie de 10,68%.

În luna octombrie analiştii prognozau că inflaţia va atinge o valoare medie de 10,56%. Anticipatiile inflaționiste au reintrat pe trendul crescător, acestea aratand o inflație exprimata în două cifre pentru întreg anul urmator. Datele colectate în luna noiembrie mai arată că, pentru orizontul de 6 luni, majoritatea analiştilor incluşi în sondajul lunar anticipează un curs de 5,0279 lei/euro.

În ceea ce priveşte indicatorul de încredere Macroeconomica, acesta a crescut marginal la valoarea de 33,7 puncte, influenţat pe de o parte de majorarea cu 2,2 puncte a componentei de conditii curente, iar pe de alta parte de scăderea cu 0,5 puncte a componentei de anticipatii. Datele sondajului mai arată că deficitul bugetului de stat pentru anul 2022 a atins valoarea medie a anticipatiilor de 6,6%, în timp ce evoluţia în termeni reali a PIB în anul 2022 este estimată la 3,3% în scădere de la 4,5% în prognoza anterioară.

Reducerea puterii de cumparare datorata inflatiei isi va pune amprenta asupra consumului anul viitor. In aceste conditii si anticipatiile de crestere economica pentru anul 2023 s-au redus, acestea inregistrand o valoare de 1,3%. Totodată, indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, este preconizat să atingă 8,22% în următoarele 12 luni, în scădere uşoară, de la 8,39% în exerciţiul anterior. Datoria publica in PIB este anticipată sa se majoreze la 56% in urmatoarele 12 luni.