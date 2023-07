O actrița a recurs la sinucidere asistată în urma vătămărilor suferite de la un rapel la vaccinul Covid-19

Katarina Pavelek, o actriță slovacă cunoscută pentru participarea la Fox Sports Live (2013), The Mindy Project (2012) și Marry Me (2014), a murit la începutul acestei luni în Liestal, Elveția, în urma unei sinucideri asistate.

Modelul și actrița primise în urmă cu un an injecția de rapel Covid-19, despre care credea că îi va îmbunătăți sistemul imunitar. În mod tragic, Pavelek a cunoscut ulterior o deteriorare semnificativă a stării de sănătate, potrivit Evie Magazine. "La fel ca majoritatea oamenilor, Pavelek a crezut că injecția îi va îmbunătăți sistemul imunitar - în schimb, a făcut contrariul, iar ea a suferit puternic ca urmare. Pavelek a fost diagnosticată cu o boală neurologică cronică incurabilă cunoscută sub numele de encefalomielită mialgică/sindromul oboselii cronice (ME/CFS), o boală pe termen lung cu o gamă largă de simptome care afectează activitățile zilnice. ME/CFS se poate agrava dacă persoanele cu această boală se suprasolicită. Modelul a fost, de asemenea, suspectat că suferă de SLA respiratorie, o afecțiune neurodegenerativă care slăbește mușchii implicați în respirație și înghițire."

Potrivit CDC, encefalomielita mialgică/sindromul oboselii cronice (ME/CFS) este o boală invalidantă și complexă. Persoanele cu ME/CFS sunt adesea incapabile să își desfășoare activitățile obișnuite. Uneori, ME/CFS le poate limita la pat. Persoanele cu ME/CFS au o oboseală copleșitoare care nu se ameliorează prin odihnă. ME/CFS se poate înrăutăți după orice activitate, fie ea fizică sau mentală. Este posibil ca persoanele cu ME/CFS să nu pară bolnave.

Persoanele cu ME/CFS nu sunt capabile să funcționeze la fel ca înainte de a se îmbolnăvi.

ME/CFS schimbă capacitatea oamenilor de a face sarcini zilnice, cum ar fi să facă un duș sau să pregătească o masă.

ME/CFS face adesea dificilă păstrarea unui loc de muncă, mersul la școală și participarea la viața de familie și socială.

ME/CFS poate dura ani de zile și, uneori, duce la o invaliditate gravă.

Cel puțin unul din patru pacienți cu ME/CFS este țintuit la pat sau în casă pentru perioade lungi de timp în timpul bolii.

Pavelek s-a adresat public miilor ei de urmăritori pe Instagram la 1 iunie 2023, anunțându-și decizia sfâșietoare de a-și pune capăt vieții din cauza gravității bolii sale. "Bună, băieți, în ultimele 10 zile m-am îmbolnăvit grav din nou, imobilizată acasă, incapabilă să fac multe. Corpul meu este prea slab pentru a lupta cu această boală și nu mai am putere, așa că am luat decizia de a-mi pune capăt zilelor la asociația Pegasos din Elveția. Am fost diagnosticat cu o boală neurologică cronică netratabilă", a scris Pavelek.

"ME/CFS cauzată de injecția de rapel pe lângă faptul că am avut suspiciune de ALS respiratorie. Această boală m-a făcut să fiu handicapat, incapabil să lucrez sau să am o viață socială și să mă bucur de viață cu totul. Respirația au devenit din ce în ce mai dificilă și dureroasă pentru mine, iar funcția mea pulmonară a fost în declin. Vă mulțumesc pentru toată prietenia și sprijinul acordat în ultimul an", a adăugat ea.

Pavelek și-a exprimat convingerea că vaccinul de rapel pe care l-a primit a fost catalizatorul deteriorării stării sale de sănătate. "Vaccinul de rapel pe care l-am primit în urmă cu un an mi-a distrus complet sănătatea, corpul și viața. Nu există altă cale de a pune capăt suferinței mele decât decizia pe care am luat-o", a conchis ea. Experiența lui Pavelek nu este izolată. Ea este una dintre milioanele de persoane care au raportat reacții adverse în urma administrării vaccinului experimental Covid-19.