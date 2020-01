O avocata cu 16 case, fiica de capitan de Securitate care apare in dosarul lui Steinhardt, numita secretar de stat la Ministerul Justitiei

Premierul Ludovic Orban a facut o noua numire controversata in Guvern. Potrivit deciziei publicate luni in Monitorul Oficial, Olivia Diana Morar a devenit secretar de stat in Ministerul Justitiei.

De profesie avocat, Morar este fost consilier local din partea PNL in municipiul Bistrita si sefa a organizatiei de femei PNL din judet. Potrivit unei declaratii de avere depuse in iunie 2018, cand era consilier local in Bistrita, Morar detine 16 terenuri cumparate sau obtinute prin succesiune in Bistrita, Bihor, Oradea, Constanta, Satu Mare, Timisoara, Turda si Bucuresti. In afara de o faneata, toate sunt terenuri intravilane dobandite intre 2012 si 2014, cu suprafete ce variaza de la 70 la 2.609 de metri patrati. Doar in cazul a 3 terenuri este unic proprietar, restul impartindu-le si cu alte persoane ce nu sunt numite in declaratia de avere, asa cum stipuleaza legea.

Situatia e similara si in cazul caselor. Ea are trecute in declaratie 12 case - 3 in Bistrita, 3 in Oradea, 2 in Timisoara, si cate una in Bucuresti, Satu Mare, Constanta si Bihor. Cea mai mare este cea din Timisoara, de 1.106 metri patrati, obtinuta prin succesiune si unde detine cota parte 3/80. Ea mai detine si 4 apartamente, in Oradea, Bistrita, Hunedoara si Baia Mare, dar si doua spatii comerciale in Baia Mare si Huedin. Are o singura masina, un BMW 316 din 2013. Nu are datorii, dar nici bani in conturi.

In 2017, anul la care face referire declaratia depusa in vara lui 2018, Morar sustine ca a obtinut o indemnizatie de 393 de lei/luna ca si consilier local. Situatia s-ar explica prin faptul ca in acelasi an are declarata si indemnizatia de crestere a copilului, in valoare de 77930 de lei (aprox. 6.500 de lei/luna). Venituri mai consistente a obtinut din avocatura - aproape 14.750 de lei/luna. Cum era de asteptat, Morar are venituri si din chirii, in total aproape 3.800 de lei/luna.

In declaratia de avere nu apare nimic despre Scoala Postliceala "Henri Coanda" din Bistrita. Aceasta institutie face parte din reteaua nationala de scoli private, din 23 de judete, pe care o patroneaza Fundatia Cultural-Umanitara "Henri Coanda", cu sediul in Oradea, fondata in anul 2000 de Valeriu Bonca, tatal Dianei Morar, unde aceasta e vicepresedinte, potrivit presei locale.

Mesagerul de Bistrita-Nasaud chiar prezenta in 2017 un material despre ceremonia din acel an la care Morar a sustinut si un discurs in care felicita "absolventii nostri" si vorbea despre cat de bine instruite sunt cadrele care predau la Scoala Postliceala "Henri Coanda".

In ce-l priveste pe tatal acesteia, Valeriu Bonca, presa a scris ca a fost capitan de Securitate, in Bistrita, iar numele sau apare in dosarele Nicu Steinhardt si Radu Saplacan. La decesul sau in 2013, in presa locala au fost publicate numeroase mesaje de condoleante de fosti colegi, colonei in rezerva si chiar Asociatia Ofiterilor in Rezerva si Retragere din SRI a vrut sa aduca, astfel, "un pios omagiu la trecerea in eternitate a fostului nostru camarad".