O componenta importanta si strategica a Industriei de aparare a izbutit să se redreseze

In perioada anterioara lunii martie 2022, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA s-a confruntat cu diferite probleme de ordin economico-financiar, care nu au incetat sa apara si ulterior, insa noua conducere a societatii a gasit resursele pentru a putea tine pe linia de plutire o componenta importanta si strategica a Industriei de aparare.



Astfel ca in urma discutiilor cu angajatii si sindicatul semnatar, s-au prezentat de ambele parti nemultumirile acestora. Acestea au survenite pe fondul intarzierii si neachitarii in totalitate a tuturor drepturilor salariale, astfel ca in prezent sunt achitate la zi salariile, iar tichetele sociale au fost distribuite cate salariati in proportie de 80%, acestea avand la momentul preluarii de catre noua conducere 18 luni restante.

Cu toate acestea, contractele pe care societatea le avea de onorat catre MApN, au fost finalizate si predate beneficiarului inainte de termenul stabilit, respectand insa toate conditiile de calitate impuse. In luna iunie s-a declansat procedura de negociere a unui nou Contract Colectiv de Munca la nivel de societate, indeplinind in proportie de 90% cerintele sindicatului reprezentativ.

Avand in vedere contextul international cu privire la preturilor energiei electrice, societatea a negociat si incheiat un nou contract de furnizare, care sa asigure stabilitatea preturilor de productie. Cu sprijinul ministerului de resort, a fost analizat si finalizat planul de investitii pentru modernizarea si automatizarea unor fluxuri de productie in vederea imbunatatirii calitatii capacitatilor de productie si a reperelor realizate.

Se poarta discutii pentru achizitionarea unor fluxuri de fabricatie pentru reintroducerea in fabricatie a unor produse care in trecut au fost realizate cu succes in cadrul societatii. Pentru relansarea activitatii de productie, se incearca intinerirea fortei de munca calificate prin atragerea de personal dornic sa isi desfasorare activitatea profesionala intr-un domeniu strategic.

Comunicat de presă