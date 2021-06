O groaznica epidemie de coronavirus a avut loc şi în urmă cu 20.000 de ani tot in Asia

"Dacian Ciolos si USR-PLUS trebuie sa-si explice votul din Parlamentul European pe Raportul Matic in fata romanilor, nu sa se victimizeze! Ciolos, impreuna cu alti reprezentanti USR-PLUS, incearca sa convinga lumea ca nu au votat in Raportul Matic ceea ce, in fapt, au votat", afirma europarlamentarul PNȚCD Cristian Terhes.