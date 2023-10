O misterioasă și gigantică explozie a generat panică lângă Londra. Cerul s-a luminat de o "minge de foc" de mari dimensiuni VIDEO

O imensă minge de foc a luminat cerul luni seara în Oxfordshire, comitat din sud-estul Angliei, după ce în zonă s-a auzit mai întâi o "explozie" foarte puternică, relatează Sky News.

Misterioasa explozie a fost auzită de oamenii din regiune, care au împărtăşit apoi pe reţelele sociale imagini cu focul care a luminat cerul.

Localnicii şi şoferii care treceau pe o autostradă din zonă au surprins cerul luminat luni seara, în jurul orei locale 19:00 (21:00, ora României). Cerul ciudat, care părea că pulsează, a fost observat şi de la ferestrele apartamentelor la nord-vest de Oxford.

În zonă a fost o furtună de vară, cu ploaie însoţită de fulgere. O avertizare meteo cod galben pentru furtuni şi ploi abundente fusese emisă de meteorologi pentru zona Oxfordshire.

O persoană a scris pe reţelele sociale: "Mai este cineva din Oxford care tocmai a văzut acea minge de foc?", adăugând că a avut loc o "explozie puternică".

O altă persoană a adăugat: "Atât de ciudat, cerul a pulsat".

Stuart Reid a scris pe X: "Fulgere lângă Oxford (pe A34). Trăsnetul a lovit ceva care a izbucnit în flăcări".

"Am avut parte de cea mai incredibilă furtună cu tunete şi fulgere din toate timpurile, a venit de nicăieri şi zgomotul a fost incredibil. Un fulger a lovit chiar în faţa casei mele şi a fost asurzitor. A fost terifiant. Îngrozitor. Abia a revenit curentul electric, dar am rămas fără curent toată seara până acum", a declarat pentru Sky News Ana Cavey, care locuieşte în Somerton, la aproximativ 24 de km nord de Oxford.

Joshua Bull a scris pe X: "Cu siguranţă un fel de explozie - se pare că este în apropiere de Yarnton? Trebuie să fi fost uriaşă, eu sunt în Marston şi am crezut că a fost o maşină care se prăbuşeşte în faţa apartamentului meu".

Mahmet Ciftci a postat, de asemenea, pe X: "Tocmai am văzut ceva aici, în Kidlington, care arăta ca o explozie în depărtare. Am auzit un zgomot ca un tunet şi am văzut flăcări în depărtare. Orizontul a devenit portocaliu pentru o vreme".

Sky News menţionează că a contactat serviciile de urgenţă din zonă pentru mai multe detalii.

În martie, un bubuit sonic a fost raportat în centrul Angliei - inclusiv în Oxford. Iniţial a fost tratat ca un mister, înainte ca poliţia din Essex să explice că a fost provocat de două avioane RAF care escortau un alt avion.

There has been a large explosion in Oxfordshire tonight. Suggestions from eye witnesses are a possible lightning strike.



▶️ Read more ⤵️https://t.co/QxCX6nLJF7 pic.twitter.com/rHE7bBeGjy