O noua specie de crocodil care a trait in Jurasic a fost descoperita in Romania

Doi cercetatori de la Universitatea Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca, au descoperit o noua specie de crocodil care a trait in Jurasic.

Paleontologii Vlad Codrea si Marton Venczel din cadrul Departamentului de Geologie al universitatii au descoperit un craniu de crocodilifom pitic in Bazinul Hateg, localitatea Pui, fapt despre care au relatat in revista Cretaceous Research.

"Specia descoperita apartine unei linii evolutive considerate disparuta la limita Jurasic/Cretacic (145 Ma) . Craniul noului gen si noii specii pentru stiinta Aprosuchus ghirai (Eusuchia, Family Atoposauridae) este exceptional si tridimensional conservat. Mandibula s-a pastrat in conexiune cu craniul, iar sirurile dentare sunt aproape complete", au transmis cercetatorii citati Ziua de Cluj..

Pana in prezent, in localitatile din Bazinul Hateg sau in intreaga Transilvanie s-au gasit doar dinti izolati, fragmente de craniu sau mandibule provenind de la un atoposaurid de dimensiuni mai mari numit Sabresuchus sympiestodon de la dintii sai caniniformi, in forma de pumnal.

Aprosuchus si Sabresuchus erau forme apropiat inrudite, cu origini intr-o linie cunoscuta din Europa odata cu Jurasicul tarziu (ex. Atoposaurus, Knoetschesuchus, Alligatorium, Alligatorellus) si Cretacicul timpuriu (Theriosuchus) . Ceea ce au descoperit oamenii de stiinta arata ca aceasta linie a supravietuit pana la sfarsitul Erei Mezozoice, in Maastrichtian (acum circa 69-70 milioane ani).