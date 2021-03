O noua tulpina COVID-19 numita Henri-Mondor circula in Franta. "Este caracterizata prin 18 mutatii!"

O noua varianta SARS-CoV-2 a fost descoprita in Franta, la pacienti care provin din Ile-de-France, din sud-estul si sud-vestul tarii, insa nimic nu arata ca este la fel de contagioasa sau mai putin contagioasa decat variantele engleza, braziliana, sud-africana, californiana, newyorkeza sau bretona ale noului coronavirus.

Aceasta noua varianta poarta numele spitalului Henri-Mondor de la Creteil, in Val-de-Marne. Assistance Publique-Hopitaux de Paris (AP-HP), din care face parte spitalul, a anuntat descoperirea noii variante intr-un comunicat, marti, in care precizeaza ca aceasta "circula in prezent in mod activ in Franta". "Ea este caracterizata de prezenta a doua deletii si 18 mutatii ale unor aminoacizi, dintre care sapte-opt se afla in pozitii-cheie ale proteinei spike", precizeaza AP-HP.

Identificata mai intai "intr-un cluster de trei angajati de spital si la partenerul unuia dintre ei", aceasta varianta franceza a fost descoperita apoi la 29 de pacienti in Ile-de-France, in sud-estul si in sud-vestul tarii. "Frecventa detectarii sale a continuat sa creasca dupa identificarea mai multor clustere si este descoperita tot mai frecvent in esantioane testata de catre platforma Spitalului Henri-Mondor AP-HP".

Potrivit unei anchete Flash, realizata la 2 martie, ea reprezenta 1,8% dintre tulpinile secventiate pe teritoriul francez. Pentru moment nimic nu arata ca varianta "Henri-Mondor" este mai contagioasa, la fel de contagioasa sau mai putin contagioasa decat alte variante cunoscute. "Noi studii sunt necesare pentru a afla daca apare in forme clinice de o gravitate diferita si daca sensibilitatea sa la actiunea tratamentelor antivirale si la protectia vaccinala este alterata de prezenta numeroaselor sale mutatii", se arata in comunicat. Descoperirea acestei variante de catre Spitalul Henri-Mondor, ISERM si Universitatea Paris-Est Creteil, a fost abordata in revista Emerging Infectious Diseases.