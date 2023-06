O profesoara a fost filmata cand ii instruia pe copii cum sa producă placere anală in "gaura fundului"

O profesoară de la Liceul El Dorado din Placentia, California, a fost înregistrată în timp ce le dădea îndrumări explicite elevilor cu privire la plăcerea anală, pe care o numea "gaura fundului", și le sugera copiilor să cumpere jucării sexuale pentru stimularea prostatei.

"Nu trebuie să intrați în gaura fundului, de fapt, puteți doar să împingeți pe cusătură, iar asta stimulează și prostata. Și se pare că le place foarte mult asta", poate fi auzită educatoarea spunându-le elevilor ei într-un videoclip.

"Dar, da, deci de aceea, pentru bărbați și bărbați, sexul anal este încă foarte plăcut, din cauza faptului că lovește prostata și există o mulțime de terminații nervoase și în fund", a continuat educatoarea.

Educatoarea a continuat spunând că glanda prostatică este echivalentă cu "punctul G" pentru femei și le-a spus elevilor săi de unde pot cumpăra jucării sexuale care stimulează aceste zone.

"Deci, fetele, punctul G, prostata, sunt echivalente una cu cealaltă, dar se pare că de aceea, dacă vedeți vreodată, cum ar fi, Target le are acum. Jucării sexuale", a spus educatoarea.

"Dacă te duci la Target, serios, dacă te duci la Target și te duci unde sunt tampoanele și absorbantele, au - arată ca o cutie mică, dar dacă o deschizi, este ca un fel de Velcro în față la cutie, o deschizi și apoi, BAM, jucărie sexuală", a adăugat educatoarea. "CVS le are și el, o mulțime de ele".

"Deci, de aceea, când te uiți la jucării, multe dintre ele arată așa", a spus educatoarea spre finalul videoclipului, înainte de a face un gest cu mâna care includea un deget în formă de cârlig.

Videoclipul în care profesoara de la El Dorado High School le vorbește elevilor săi despre sexul anal a fost postat pe rețelele de socializare, unde a primit reacții negative și a fost analizat cu atenție.

"În acest moment este vorba de kink ed", a reacționat un utilizator Twitter. "Când s-a transformat educația reproductivă în educație sexuală?".

"Au timp pentru ASTA, dar nu au suficient timp sau bani pentru STEM și arte! Ce parodie!", a scris un altul.

"Nu am nicio problemă cu educația sexuală în mediul HS. Folosiți prezervative pentru a preveni bolile. Controlul nașterilor, cum să găsești resurse și să vorbești despre asta cu adulții. Dar, pur și simplu, să-i învețe cum să găsească clitorisul și prostata și cum să "facă oamenii să se dea jos..." și să găsească jucării sexuale?", a scris un al treilea pe Twitter.

Districtul școlar Placentia-Yorba Linda a răspuns unei solicitări de presă din partea publicației The Post Millennial, spunând într-o declarație că profesorul a fost suspendat în urma incidentului.

Allegedly, a Southern-California high school teacher gave students explicit instructions on pleasure during anal sex.



Sadly, this isn't surprising...this is expected and typical with Comprehensive Sexuality Education.



Full video and video credit from: https://t.co/DHPtQ5bgeD pic.twitter.com/L0vLBnqX2o