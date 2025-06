O rachetă israeliană a pătruns exact în dormitorul unui oficial iranian ucigandu-l în somn

In fotografia alaturata este prezentata de presă precizia activităților militare israeliene, care se folosesc de sistemele de identificare ale Palantir, compania de date si inteligenta artificială a lui Peter Thiel, care are si numeroase contracte cu Pentagonul: o rachetă care a pătruns exact în dormitorul unui oficial iranian, ucigandu-l in somn. Nu se specifică despre care lider iranian este vorba.