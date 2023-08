O româncă a aflat că are de plătit impozite pentru o mașină vândută acum 26 de ani. Suma care trebuie achitată

Într-o perioadă în care prețurile au crescut și mulți români fac cu greu față cheltuielilor, unii nu mai reușesc să țină pasul cu datoriile, iar alții descoperă unele despre care nu știau.

Este cazul unei românce care a descoperit întâmplător că mașina vândută acum 26 de ani figurează în continuare pe numele său, după cum a scris pe Facebook.

"Mă confrunt cu următoarea situație. În anul 1997 am vândut o mașină ARO, care era înmatriculată pe numele meu. Între timp m-am mutat cu locuința în alt sector și o perioadă de timp am fost plecată în străinătate.

Anul acesta, când am mers la Primărie pentru un certificat fiscal, am aflat cu stupoare că am câteva mii de Roni impozit de plătit. Neînțelegând de unde vine suma de plată, am cerut explicații și atunci mi s-a spus că este impozitul pe ARO, neplătit de atâția ani. Se pare că noul proprietar nu a mai înscris mașina și a rămas tot pe numele meu. După atâția ani, evident că nu mai nici un act, nici o chitanță, nimic referitor la mașină. Cum pot rezolva situația asta și cui trebuie să mă adresez? Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Eu am vândut mașina în 1997. Din păcate nu mai am nici un fel de acte, chitanțe, etc. referitoare la mașină. Nici despre proprietar nu mai știu nimic. Mașina cu siguranță nu mai există. Poate doar la fiare vechi. Cineva îmi spunea să încerc la poliție, unde a fost mașina înmatriculată", a adăugat femeia, în comentarii.

Aceasta a primit mai multe sfaturi de la membrii grupului.

"Îl dai în judecată și până îl găsește poliția în trafic plătești tu (noi am.avut un caz similar cu rovinieta...am pierdut procesul că era de datoria nostră să radiem mașina

Deși erau într-o localitate anume și am văzut mașina în curte numai dacă va fi oprită în trafic va fi sancționată ca atare."

"Dacă nu ați făcut radierea mașinii atunci când ați vândut-o sunteți bună de plată!"

"După 26 de ani? De plătit în cel mai rău caz veți plăti pe ultimii 5 ani! Restul este prescris! Nu cred că mașina mai este în circulație după atâta timp pentru a o putea găsi dacă o dați în urmărire! Bănuiesc că măcar nr de înmatriculare îl mai știți!"

"Cu o declarație la notar pe propria răspundere o puteți scoate de la taxe și impozite."

"Vă duceți la primărie, dați o declarație scrisă descriind faptele, pe propria răspundere spuneți de când nu mai aveți mașina și ce s-a întâmplat. Ar trebui să vă analizeze cererea și să scăpați de datorie".

"În urma contractului de vânzare, trebuia să o scoateți de la taxe și impozite locale la vremea respectivă. Nu văd cum ați putea scăpa de acest impozit decât plătind și să o radiați fiscal de acum înainte, ca să nu plătiți anii următori."

"Soțul meu a pățit așa cu o mașină veche de a tatălui lui, care decedase între timp.

A mers la primărie și a dat o declarație pe propria răspundere că mașina nu se află în posesia lui și nu a plătit nimic.

Inițial i-au spus ca să plătească măcar o parte din suma, dar cu insistente și curaj până la urmă nu a plătit nimic".