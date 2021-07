Oamenii devin tot mai sceptici: Studiile despre vaccinul COVID-19 și-au pierdut din credibilitate după ce concluziile s-au dovedit a fi eronate

Studii despre COVID-19 care au folosit o metodologie deficitară şi au ajuns la concluzii eronate au încins spiritele pe reţelele de socializare, conferind o credibilitate ştiinţifică scepticismului legat de vaccinare, într-o perioadă în care criza informaţiei continuă să facă ravagii în domeniul sănătăţii publice, informează AFP.

Întrucât studiile despre noul coronavirus sunt de acum discutate şi distribuite pe scară largă în afara domeniului medical, retragerea lor nu mai este suficientă pentru a calma pasiunile pe care ele le generează pe internet. "Odată publicat un astfel de studiu, pagubele sunt irevocabile", a explicat Emerson Brooking, cercetător-rezident la Digital Forensic Research Lab din cadrul Atlantic Council, un laborator specializat în identificarea şi analiza dezinformării, cu sediul în Washington.

După părerea lui, aceste studii problematice "au pus gaz pe foc" în dezbaterile purtate pe reţelele de socializare de adepţii teoriilor conspiraţiei şi de persoanele sceptice faţă de existenţa pandemiei de COVID-19. Ele "generează adeseori multă interacţiune în spaţiul online". Descoperirile enunţate de astfel de studii "sunt apoi preluate de articole înşelătoare" publicate pe alte platforme. Acest tip de dezinformare este deosebit de periculos într-o perioadă în care ritmul de vaccinare anti-COVID-19 încetineşte, mai ales în Statele Unite, unde autorităţile sanitare continuă să afirme că decesele asociate coronavirusului se înregistrează majoritar în rândul populaţiei nevaccinate.

Revista medicală Vaccines a publicat la sfârşitul lunii iunie 2021 un studiu despre riscurile şi beneficiile vaccinării împotriva COVID-19. Studiul, validat de un comitet ştiinţific de lectură, propunea concluzii îngrijorătoare: vaccinurile ar cauza două decese la fiecare trei persoane pe care le protejează de coronavirus.

La două zile după publicarea studiului, un mesaj scris pe Twitter de Robert Malone, cercetător şi critic al vaccinurilor anti-COVID-19, care relua concluziile studiului, strângea câteva mii de redistribuiri. La rândul ei, Liz Wheeler, comentator politic cu opinii conservatoare, scriitoare şi prezentatoarea unui podcast în Statele Unite, a prezentat studiul şi încuraja lectura acestor "recomandări ştiinţifice bine informate", într-un videoclip care a avut peste 250.000 de vizualizări pe Facebook.

Însă, pe 2 iulie, revista medicală a retras studiul, cauza invocată fiind "mai multe erori care au compromis fundamental interpretarea concluziilor sale". Cel puţin patru membri din comitetul ştiinţific al revistei au demisionat în urma validării studiului, inclusiv Katie Ewer, profesor-asociat la Institutul Jenner din cadrul Universităţii Oxford din Marea Britanie. "Ar fi trebuit să fie recunoscut faptul că acel document urma să aibă un impact major", a admis această apreciată specialistă în imunologie. "Faptul că nimeni din acel comitet nu a remarcat problemele este ceva foarte îngrijorător, mai ales pentru o revistă specializată în vaccinuri", a adăugat ea.

Deşi mesajul distribuit pe Twitter de Robert Malone a fost suprimat, videoclipul lui Liz Wheeler este în continuare disponibil pe Facebook. Astfel de exemple de neglijenţă manifestată în procesul de publicare a unor articole ştiinţifice se regăseşte şi la alte reviste de renume.

În iunie 2020, reputatele publicaţii The Lancet, New England Journal of Medicine şi Annals of Internal Medicine anunţau retragerea unor studii medicale publicate pe site-urile lor: două dintre ele vizau tratamentul anti-COVID-19 cu clorochină, iar cel de-al treilea vorbea despre ineficienţa purtării măştii sanitare în faţa răspândirii coronavirusului.

Articolele despre cercetări ştiinţifice au câştigat "un interes fără precedent", notează Maimuna Majumder, profesoară de epidemiologie şi statistică la Facultatea de Medicină a Universităţii Harvard. După părerea ei, experţii din sănătate trebuie să explice mai bine activitatea lor în faţa unui public neavizat.

"Toate studiile care au fost realizate şi distribuite masiv în timpul pandemiei nu au fost întotdeauna foarte robuste din punct de vedere ştiinţific. Este un fapt deosebit de îngrijorător", întrucât aceleaşi studii cu o slabă calitate metodologică "influenţează alegerile unor indivizi", mai ales "cele despre vaccinare", a adăugat ea.