Obiceiul pe care ar trebui să-l avem zilnic - Prof. dr. Vlad Ciurea: Este absolut esențial!

Prof. dr. Vlad Ciurea a vorbit la Antena 3 CNN, despre obiceiul pe care ar trebui să îl avem zilnic și peste care nu ar trebui să trecem nici măcar în zilele aglomerate. Durează doar câteva minute.

Este vorba despre rugăciune, care are efecte miraculoase asupra sănătății noastre, asupra stării fizice și psihice și asupra vieții de zi cu zi.

"Rugăciunea propriu-zisă reprezintă ceva pe care noi, ancestral, l-am moștenit din moși strămoși. Să ne rugăm pentru sănătate, pentru copii, pentru părinți, ne rugăm pentru mâncare, asta este rugăciunea. Și te rogi la Ființa Supremă. În timp ce rugăciunea este în gând, sau dacă vreți exterioară, într-o anumită poziție la rugăciune a capului, a ochilor, a mâinilor, a feței, în totalitate cu privirea în sus, spre Ființa Supremă. Aceasta este rugăciunea. Ne înălțăm privirea și ne rugăm", a explicat medicul.



"Meditația este interioară, rugăciunea prin care eu cu mine meditez la ce fac, la un lucru pe care pe mine mă preocupă, mă interesează. Mă interesează bolile pe care le am eu și meditez astfel încât să îmi creez numai gânduri bune și să ies dintr-un complex de boală pe care probabil îl am.

De exemplu, eu am avut COVID și am meditat două nopți la rând cum să ies din COVID. Eram internat la spitalul Matei Balș și mă forțam mental să mă motivez că această boală, care este o viroză, trebuie învinsă, ca am medicamente, că am perfuzii, că totul se va vindeca, să nu cad în depresie și să zic „vai ce boală gravă am", a explicat Vlad Ciurea.

"Deci totul este ca meditația să îți inducă o stare benefică asupra centrilor tăi nervoși. Procesul de vindecare la cei care se roagă este mult mai bun decât la cei care nu se roagă. Pacienții care sunt, în general, sub rugăciune, sub credință, sunt mult mai înțelegători și actul chirurgical se desfășoară în condiții mult mai bune.

Cei care neagă partea de rugăciune, de credință, ateii, întotdeauna sunt persoane negative. Trebuie să fii convins că ceea ce ai se poate vindeca, se poate îndepărta și tu te poți vindeca. Dar partea cu rugăciunea eu consider că este esențială, de aceea eu recomand pacienților să se roage, dar mai recomand și chirurgilor.

Există un chirurg în America, Ben Carson, vestit în privința aceasta, pentru că a reușit o operație cu totul deosebită, o operație foarte grea, în care a despărțit doi copii siamezi, lipiți la nivelul capului. E o operație extrem de complexă iar mortalitatea se consideră că este până la 90%. Trebuie operați cât de repede, în condițiile operatorii foarte bune, iar îndemânarea întregii echipe, anestezice și chirurgicale, trebuie să fie totală. Ben Carson a făcut această operație. Înainte de operație, în timpul operației și după operație, încontinuu le-a spus părinților să rămână acolo și să se roage. El fiind un om foarte credincios și pledând pentru acest lucru. Dacă acest chirurg recunoscut spune aceste lucruri, pledează pentru ele, trebuie să învățăm partea bună a lucrurilor", a mai spus Vlad Ciurea.