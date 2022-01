Octavian Hoandra primeste elogii pentru cartea "Jurnal de pandemie" de la presa din Franța

Am anuntat cu ceva vreme in urma ca "Jurnal de pandemie", scrisa de Octavian Hoandră, a fost publicata si in Franța, unde a inceput sa se gaseasca in librarii spre finele anului trecut. Cum era de asteptat pentru o lectura extrem de incitanta, cartea a primit elogii de la presa franceza.

Cartea lui Octavian Hoandră oferă "oportunitatea de a privi și redeschide minunile 'gânditorilor satirici ai Iluminismului și pandemiei din România', el a trăit trei luni de izolare. Hoandră scoate în evidență diaspora românească, negarea politică europeană, lipsa de deschidere culturală, dar mai ales absența demnității și 'disprețul față de vecinătatea umană'. Impotența liderilor este de așa natură încât multe țări se îndreaptă spre dezastru. Ce va rămâne din umanitate dacă toată lumea va nega solidaritatea, coeziunea și responsabilitatea? Cruzimea, nedreptatea, nedreptatea, dislocarea, sunt ele atunci relele de la sfârșit? Cum rămâne cu regulile noastre morale și cu libertățile noastre individuale? Autorul îndeamnă 'să observăm, înainte de a fi prea târziu, că politicienii sunt depășiți [...] și că pot face față căderii economiei'. Dacă nu putem recâștiga umanitatea, probabil că vom pierde totul. Ce strigăt emoționant și ce mesaj puternic ne transmite Octavian Hoandră. Nu cumva remediul tragediei sociale, universalitatea asupririi politice și a izolării umane nu se află chiar în inima sufletului nostru? O interogație înțeleaptă a autorului în această carte bogată și remarcabilă.", comenteaza Jean-Pierre Bonnel, scriitor, critic literar si de artă.



Prezentarea facuta autorului in Franța: Născut la 19 decembrie 1957 la Sibiu (Transilvania), a studiat Arte Plastice (ceramică), iar din 1990 a lucrat ca jurnalist la ziare din Cluj și București. În același timp, lucrează ca producător de radio și televiziune. În prezent locuiește în Cluj (Transilvania). Printre cărțile sale se numără "Le droit la peur", roman, 1992. "L'elipse au bout du tunnel", 1996, "La pousiere rouge", proză scurtă, 1995, "Le temps des hyenes", 2009, "Comment est mort la Roumanie", 2011, "Jurnal a Klausenburg", poezii, 2013. "Les opinions de un eiranger absolu", 2014.