Oferă un gust intens și un plus de sănătate preparatelor tale cu Gochujang, un ingredient preferat de bucătarii coreeni

Dacă te pasionează gastronomia, poate ai auzit de Gochujang. Numai când pronunți acest nume parcă te apropii instantaneu de Orientul plin de savoare, mirodenii și mister. Dacă mai și guști din preparatele care utilizează această pastă, simți că pășești prin piețele cu legume și pește proaspăt din Coreea de Sud și că te bucuri ca un copil de aromele tradiționale.

Poți atrage o mică parte din complexitatea și autenticitatea bucătăriei coreene chiar la tine acasă, utilizând pasta Gochujang alături de carnea de pui, de vită sau porc și de legume sau orez. În acest articol vei afla cum poți face acest lucru, dar și de unde să achiziționezi o pastă Gochujang de bună calitate, apreciată de bucătarii cu experiență.

Ce este Gochujang și ce gust are

Gochujang este o pastă condimentată cu o largă întrebuințare în bucătăria tradițională coreeană și în întreaga lume, pentru combinația unică de arome și pentru versatilitatea sa.

Privind înapoi în timp, la pagina de istorie Gochujang, acest condiment datează de pe vremea dinastiei Goryeo (anii 918-1392), când se realiza din chili pulbere, o pudră de orez fermentat numită mejuk, sare și boabe de soia lăsate la fermentat timp de câteva luni. În vremurile noastre, Gochujang este utilizat atât în restaurantele asiatice, dar și în bucătăria fusion.

Gochujang este pe piață sub formă de pastă sau sos, cu un gust condimentat, acrișor, sărat și dulceag, de culoare roșie.

Ingredientele pastei Gochujang sunt [#1]:

Chili

Orez glutinos

Pudră de soia

Malț de orz

Sare

Pasta Gochujang are o consistență groasă. Pentru realizarea sosului Gochujang, în general, este nevoie de adăugarea a trei ingrediente la pasta Gochujang: ulei de susan, pentru a reduce nivelul de intensitate (focul), oțet de orez, pentru o aromă mai puternică, și sirop de arțar, pentru un plus de dulceață [#2].

Strămoșii coreeni foloseau mai multe feluri de Gochujang, în funcție de regiune și de preparate. Gochujang de orez glutinos era utilizat pentru a da culoare și bogăție de gusturi alimentelor, cel de făină pentru supă sau tocană, iar Gochujang-ul de orz era utilizat pentru Ssamjang, o pastă condimentată cu o aromă complexă, care se servește și în prezent alături de legume și de carne.

Gustul Gochujang este unul complex și bogat pentru care a devenit un ingredient foarte utilizat în numeroase preparate din Asia și din restul lumii.

Cum poți folosi Gochujang în propria bucătărie

Sosul Gochujang are numeroase întrebuințări, atât în bucătăria tradițională coreeană, cât și în alte preparate asiatice. În plus, multe dintre mâncărurile bucătăriei internaționale au adoptat acest ingredient în rețetele lor, pentru un plus de aromă și intensitate.

Iată cum poți folosi Gochujang în bucătăria proprie, indiferent că te atrag mâncărurile asiatice sau doar vrei un condiment cu un gust intens și complex pentru diverse rețete:

Ca bază pentru supe și tocane

Gochujang se poate folosi ca bază pentru preparate tradiționale coreene, cum sunt: Budae jjigae, Dakgalbi sau Tteokbokki, fiind o bază excelentă în special pentru tocane. Și în supele picante de porc sau vită acest ingredient se potrivește de minune.

În marinade

Pasta Gochujang poate fi folosită la marinarea cărnii de vită, a coastelor de porc sau a puiului prăjit în stil corean.

În dressing-uri

Salatele picante, cum sunt cele de tăiței Soba, capătă o savoare și mai intensă adăugând un dressing din pasta Gochujang.

În sosuri

Gochujang poate fi presărat peste puiul prăjit sau preparat la cuptor. De asemenea, mulți gurmanzi din Asia și America îl utilizează ca sos pentru preparatele la grătar.

Glazură

O glazură de sos Gochujang poate fi perfectă pentru pui și coaste de porc, dar și pentru sparanghel, fasole, orez sau tofu [#3].

Beneficii pentru sănătate ale Gochujang

Pasta Gochujang are un conținut scăzut în proteine, în comparație cu alte sosuri de soia, dar un nivel mai ridicat de calorii, pentru că folosește ingrediente bogate în amidon, cum ar fi orezul lipicios sau orezul non-glutinos. Iată cele mai importante beneficii ale sale:

Sursă de vitamine, minerale și fibre alimentare

Gochujang are un conținut mai ridicat de vitamine, față de sosul de soia, fiind o sursă importantă de vitamina: A, B1, B2, C, acid folic și beta-caroten.

Gochujang conține și fibre alimentare, care ajută aparatul digestiv să funcționeze normal, prevenind constipația și favorizând mișcările intestinale. De asemenea, în această pastă fermentată și condimentată se află și fier, care favorizează transportul oxigenului în sânge.

Bogat în capsaicină - un compus cu numeroase beneficii pentru organism

100 de grame de Gochujang conțin 5 mg de capsaicină [#4], un compus chimic cu numeroase beneficii: reduce durerea și inflamația, scade riscul de boli de inimă, controlează greutatea, diminuează nivelul de zahăr din sânge și are proprietăți antioxidante. Gochujang conține și betaină și adeină, două substanțe care dau un gust umami acestei paste.

Pierdere sănătoasă în greutate

Au fost semnalate beneficii ale acestui condiment și în cazul pierderii în greutate. Potrivit unui studiu [#5] al Departamentului de Știință Alimentară și Nutriție din cadrul Universității Naționale Pusan din Coreea, celulele adipoase tratate cu extract de Gochujang au pierdut din acumularea de grăsime, blocând formarea de noi celule adipoase. Cel mai probabil, efectul benefic al său în combaterea obezității este oferit de capsaicină, care este eficientă în descompunerea grăsimilor și pentru pierderea în greutate, prin accelerarea metabolismului.

Conține antioxidanți

Ardeiul iute, care este plin de antioxidanți benefici, este un ingredient de bază în Gochujang. Antioxidanții sunt compuși care neutralizează radicalii liberi nocivi și sunt asociați cu un risc mai scăzut de cancer, boli de inimă și de reducere a inflamațiilor cronice ce apar în anumite afecțiuni [#6].

De unde poți procura Gochujang pentru rețetele tale delicioase

Gochujang poate fi achiziționat de la AsianFood, magazinul cu delicii orientale unde poți găsi numeroase sosuri care mai de care mai savuroase și mai picante, dar și: orez, noodles, alge marine, cafea, ceai, dulciuri și multe alte produse pentru o masă ca în extremul Orient. O pastă de ardei iute de calitate superioară te va inspira să adaugi un plus de aromă picantă sau umami în numeroase preparate, așa că nu ezita să o utilizezi!

Toate produsele AsianFood provin de la producători cu experiență îndelungată și pot fi integrate atât în mâncăruri asiatice, cât și în preparate diverse, care vor căpăta o aromă specială, ce te duce cu gândul la Asia și la farmecul său inegalabil. Poți achiziționa pasta Gochujang în diverse cantități, care variază de la 500 de grame la 3 kg, în funcție de cât de des și cât de mult gătești cu acest ingredient versatil și cu un gust atât de bogat.

În concluzie, datorită globalizării, alimente care înainte erau disponibile doar în anumite țări au ajuns să bucure o lume întreagă. Este și cazul pastei Gochujang, ce se prepară la fel ca în secolele trecute și care este utilizată în numeroase preparate din bucătăria asiatică și internațională.

Poți pregăti și tu mâncăruri cu un gust intens și unic utilizând o pastă Gochujang. Alege dintre mai multe produse de acest tip, în funcție de preferințele tale, de la Asian Food și te vei simți precum un bucătar coreean, care acordă atenție detaliilor și care pune pasiune în prepararea celor mai proaspete alimente.

