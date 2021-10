OMS a anuntat când se va sfârși Pandemia si cate vaccinari mai sunt necesare!

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că pandemia de coronavirus nu se va sfârși prea curând. OMS avertizează că pandemia de coronavirus va mai dura cel puțin un an. Specialiștii trag un semnal de alarmă, după ce, în ultima perioadă, numeroase state se confruntă cu un val masiv al cazurilor de Covid-19.

Reprezentantul OMS, doctorul Bruce Aylward, trage un semnal de alarmă și spune că pandemia de coronavirus va mai dura cel puțin un an. "Vă spun că nu suntem în grafic. Trebuie să accelerăm procesul de vaccinare sau pandemia va dura cu un an în plus față de cât ar fi fost cazul". Acesta a precizat că pentru a grăbi procesul de imunizare a făcut apel la țările bogate să le lase pe cele sărace să se aprovizioneze cu vaccinul anti-covid.

De asemena, un reprezentat al OMS în Marea Britanie anunta ca se teme ca va predomina în curand varianta Delta Plus a coronavirusului. Datele oficiale arată că 10% din cazurile noi au în organism noua variantă mutanta, mai contagioasa si mai agresiva cu 40% decat varianta actuala (Delta). Delta Plus e numita stiintific AY.4.2. Specialiștii fac teste în prezent pentru a afla dacă tulpina reprezintă sau nu o amenințare majora.

"Nu este nimic în comparație cu ceea ce am văzut cu variantele Alpha și Delta, care erau cu 50 până la 60% mai transmisibile. Deci vorbim despre ceva destul de subtil aici și care este în prezent în curs de investigare. "În această etapă, aș spune ca așteaptăm să vedem ce se întâmplă și sa nu ne panicam. S-ar putea să fie ușor, subtil mai transmisibil, dar nu este ceva absolut dezastruos așa cum am văzut anterior", a spus profesorul Francois Balloux, director al Institutului de Genetică al Universității din Londra.