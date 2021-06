Păţania unui bărbat care s-a trezit cu maşina ridicată după ce locul de parcare a fost marcat pe sub autoturism

Un bărbat din Alba Iulia, proprietar al unui autoturism, s-a confruntat cu o situaţie cu totul ieşită din comun în ceea ce priveşte parcarea maşinii, pe un loc rezervat din apropierea locuinţei.

Ş. Mirel îşi parca autoturismul de mulţi ani în locul respectiv, dar, peste noapte, s-a trezit că acesta fusese rezervat pentru persoane cu dizabilităţi. Ceea ce este şocant este faptul că marcarea locului de parcare s-a făcut în timp ce autoturismul se afla parcat exact pe locul respectiv. Pentru ca povestea să fie şi mai halucinantă, după câteva zile de la momentul la care locul a fost marcat, Poliţia Locală a constatat săvârşirea contravenţiei de staţionare fără drept şi a dispus ridicarea maşinii şi, implicit, aplicarea unei sancţiuni în valoare de 452 de lei.

Maşina a fost ridicată în 26 noiembrie 2020. În acel moment, proprietarul a constatat că locul fusese marcat pentru persoane cu dizabilităţi prin trasarea marcajului pe sub maşina parcată, un autoturism de teren. Ş. Mirel nu mai umblase cu maşina de aproxiamtiv o lună de zile şi a avut un şoc la momentul la care s-a trezit că autovehicolul i-a fost ridicat pentru că a parcat neregulamentar. Nu ştia că locul fusese marcat special, chiar în faţa intrării în curtea locuinţei. Pentru a reintra în posesia maşinii a fost obligat să achite taxa menţionată anterior. Ulterior, proprietarul a contestat în instanţă procesul verbal de sancţionare prin care s-a dispus ridicarea maşinii de către firma specializată.

"Maşina ridicată a fost parcată de mai bine de o lună de zile în locul de unde a fost ridicată, loc care se afla în faţa casei mele. La data la care am parcat maşina nu exista marcaj. În această perioadă de timp în care maşina a fost parcată şi nemişcată, angajaţii Primăriei Alba Iulia au aplicat marcajul, în mod ilegal, cu semnul «persoane cu dizabilităţi» sub maşină fără să fiu somat sau anunţat în legătură cu acest aspect. Astfel nu am avut cunoştinţă că maşina era parcată pe locul cu marcajul respectiv. Am făcut o sesizare către Primăria Alba Iulia în urma căreia locul de parcare cu nr. 17 a fost desfiinţat, deoarece era singura cale de acces în curtea imobilului aflat în proprietatea mea, iar parcările având vechea destinaţie pentru persoane cu dizabilităţi au fost migrate pe locurile 19 şi 20", se precizează în plângerea depusă de bărbatul din Alba Iulia.

Reprezentantul Poliţiei Locale a solicitat la proces respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal de contravenţie ca fiind legal şi temeinic întocmit. Analizând sancţiunea aplicată, instanţa a constatat că petentului i-a fost aplicată sancţiunea principală a avertismentului, aşa încât, din acest punct de vedere, "nu există o împrejurare aptă să genereze incidenţa sancţiunii nulităţii actului criticat". Bărbatul a contestat împrejurările în care staţionarea a avut loc şi a cerut anularea măsurii tehnico-administrative a ridicării vehiculului.

"Aşa cum reiese din prevederile legale menţionate, aplicarea măsurii tehnico-administrative este condiţionată de constatarea incidenţei uneia dintre situaţiile prevăzute de lege pentru dispunerea ei, iar nu de întocmirea unui proces-verbal de contravenţie, aşa cum se întâmplă în cazul sancţiunilor complementare. Cu toate acestea, instanţa consideră că măsura aplicată nu este proporţională. Aceasta în condiţiile în care autoturismul petentului era oprit în faţa imobilului în care locuieşte, în locul în care parca de obicei, iar locul de parcare rezervat persoanelor cu handicap a fost desfiinţat la cererea petentului, imediat după înfiinţarea lui", a mai susţinut magistratul. În final, judecătorul a dispus anularea dispoziţiei de ridicare a maşinii şi restituirea către petent a texei în valoare de 452 de lei. Hotărârea poate fi contestată cu apel în 30 de zile de la comunicare cu părţile.