Pământul se îndreaptă cu tot cu galaxie spre Marele Atractor - o entitate cosmica uriașă învăluită într-un mister total

Pământul impreuna cu intregul sistem solar, se stie, se afla la periferiei galaxiei noastre, Calea Lactee, pe unul din bratele spiralei. Din calculele legate de miscarile galaxiilor a rezultat ca si Calea Lactee se afla la o periferie cosmica a presupusului Univers, nu al celui raportat la ceea ce putem observa, la Universul vizibil. Pe o "ramura" numita Laniakea.

Odata cu telescopul Edwin Hubble s-a observat ca aceasta galaxie a noastra se misca cu o viteza foarte mare in spatiu si ar urma ca intr-un viitor cosmic - peste 3 miliarde de ani - sa se loveasca de galaxia Andromeda (cea mai apropiata de a noastra). Dar, abia dupa lansarea telescopului James Webb s-a putut observa ca toate galaxiile din zona noastra se indreapta "galopant" (cu zeci de mii de km pe secunda) spre un punct comun. In acesta ar urma sa convearga sute de mii de galaxii numai din ceea ce putem observa cu telescopul.

Pozitia in care ne aflam noi acum face ca aceasta entitate uriasa si total necunoscuta sa se afla in eclipsa fata de centrul galaxiei noastre (cu alte cuvinte se afla pe partea opusa a gaurii negre din Calea Lactee), motiv pentru care nu o putem observa. Astronomii au numit aceasta entitate The Great Attractor (Marele Atractor) si au cal culat ca s-ar afla intr-o zon aflata intre 150-250.000.000 de ani lumina fata de centrul galaxiei noastre, in directia constelatiei Norma. Conform estimarilor, marimea atractorului ar fi de 10 la puterea 16 ori cat masa Soarelui nostru (10 catralioane).

Pan acum, nicio alta formatiune cosmica nu a fost detectata sa aiba o asemenea masa. Cea mai mare gaura neagra descoperita pana acum e TON 618, una ultramasiva, de dimensiunea a 66 de milioane de ori cat Soarele, care pare o "pitică" pe langa Marele Atractor. Cercetatorii spun ca este posibil sa fi descoperit o noua entitate, superioara gaurilor negre, pentru ca e de presupus ca nu este vorba de o gaura neagra de asemenea dimensiuni. De asemenea, nu se stie daca Marele Atractor este unic in Univers sau exista mai multe asemenea mase de atractie a galaxiilor.

Pentru ca misterul sa se adanceasca si mai mult, specialistii de la NASA - dupa ce au calculat masa Marelui Atractor - au incercat sa imagineze o solutie prin care cu ajutorul radiatiei cosmice sa "priveasca" prin si dincolo de centrul galaxiei noastre, in cautarea enigmaticei entitati. Surpriza a fost ca nu au gasit nimic! Nimic palpabil. Atunci au presupus ca aceasta atractie "invizibila" ar putea fi o grupare a ceea ce se numeste "materia intunecata" a spatiului cosmic. Si ca s-ar afla chiar in centrul Laniakeei (o grupare de nori galactici, care ar contine 100.000 de galaxii).

Pe de alta parte se pune intrebarea, cand va ajunge Pamantul la Marele Atractor. Dupa ce au calculat distanta, astrofizicienii au spus ca ar trebui sa ajunga peste 95 de miliarde de ani. Numai ca, din ce se estimeaza, Pamantul nu va supravietui atat de mult, urmand ca sa dispara odata cu Soarele candva intre 4-6 miliarde de ani. Nu se stie nici daca galaxia noastra - impreuna cu Andromeda - va rezista atat de mult. Si in orice caz, daca va exista, Calea Lactee nu va ajunge niciodata in centrul Laniakeei intrucat viteza de expansiune a universului ne va indeparta din ce in ce fata de Marele Atractor, chiar daca actualmente suntem atrasi catre aceasta entitate.