Papa Francisc îl primește la Vatican pe artistul care a scufundat un crucifix într-un pahar cu urină

Papa Francisc i-a uimit din nou pe catolici, primindu-l pe fotograful Andres Serrano la Vatican. Serrano este creatorul controversatului "Piss Christ", în care a scufundat un model al lui Iisus Hristos pe crucifix în propria urină. Papa Francisc a primit 200 de artiști în Capela Sixtină pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a colecției de artă contemporană a Vaticanului.

"Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea; sunt fericit să fiu alături de voi, deoarece Biserica a avut întotdeauna o relație cu artiștii care poate fi descrisă ca fiind atât naturală, cât și specială", le-a spus suveranul pontif artiștilor, printre care și Serrano. "O prietenie naturală, pentru că artiștii iau în serios bogăția existenței umane, a vieții noastre și a vieții lumii, inclusiv contradicțiile și aspectele sale tragice. Această bogăție riscă să dispară din ochii numeroaselor discipline specializate care răspund la nevoi imediate, dar cărora le este greu să privească viața ca pe un poliedru, o realitate complexă și cu multiple fațete."

Breitbart News relatează: "Când "Piss Christ" a fost expus în 1989, aproximativ 50 de senatori și 150 de reprezentanți ai SUA s-au plâns că National Endowment for the Arts (NEA), finanțat de contribuabili, a finanțat expoziția, iar bugetul NEA a fost în cele din urmă redus ca urmare a acestui fapt."

În timpul controversei, Serrano a făcut pe prostul în ceea ce privește motivul pentru care a fost ofensatoare, spunând: "Nu am avut nicio idee că Piss Christ va primi atenția pe care a primit-o, deoarece nu am vrut să blasfemiez sau să jignesc prin ea. Am fost catolic toată viața mea, așa că sunt un adept al lui Hristos".

Papa Francisc a continuat: "Artiștii ne reamintesc că dimensiunea în care ne mișcăm, chiar și inconștient, este întotdeauna cea a Spiritului. Arta voastră este ca o pânză care se umflă cu vântul Spiritului și ne propulsează înainte. Prietenia Bisericii cu artele este, așadar, ceva cu totul natural. Dar, în același timp, este și o prietenie specială, mai ales dacă ne gândim la numeroasele perioade istorice pe care le-am parcurs împreună și care fac parte din patrimoniul tuturor, credincioși sau necredincioși. Conștienți de acest lucru, să așteptăm cu nerăbdare un nou anotimp cu roade bogate în timpul nostru, născut dintr-un climat de ascultare, libertate și respect. Oamenii au nevoie de aceste roade, de aceste roade speciale".

"Ca vizionari, bărbați și femei cu discernământ, cu conștiințe critice, vă consider aliați în atât de multe lucruri care îmi sunt dragi, cum ar fi apărarea vieții umane, justiția socială, grija pentru cei săraci, grija pentru casa noastră comună, fraternitatea umană universală", a continuat discursul. Îmi este dragă umanitatea, dimensiunea umană a umanității. Pentru că aceasta este și marea pasiune a lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care apropie arta de credință este faptul că ambele tind să fie tulburătoare. Nici arta, nici credința nu pot lăsa lucrurile pur și simplu așa cum sunt: ele le schimbă, le transformă, le mișcă și le convertesc. Arta nu poate servi niciodată drept anestezic; ea aduce liniște, însă, departe de a amorți conștiințele, le menține în alertă. Adesea, ca artiști, încercați să sondați adâncurile condiției umane, abisurile sale întunecate. Nu suntem cu toții lumină, iar voi ne reamintiți acest lucru. În același timp, este nevoie să lăsăm lumina speranței să strălucească în acel întuneric, în mijlocul egoismului și indiferenței noastre. Ajută-ne să întrezăresc lumina, frumusețea care salvează."