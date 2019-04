Parlamentul European a respins definitiv candidatura vicepremierului Viorel Stefan la Curtea de Conturi a UE

Plenul Parlamentului European a respins candidatura vicepremierului Viorel Stefan la Curtea Europeana de Conturi. Vicepremierul a fost desemnat pentru a doua oara de guvernul Dancila pentru acest post in CEC, unde si Romania are un reprezentant. Practic, PE l-a respins de doua ori, de asta data definitiv.

Intr-un articol precedent am explicat situatia lui Viorel Stefan si am aratat ca desi PSD insista cu acest post, faptul ca nu are experienta pe audit si este un personaj politic extrem de controversat il fac incompatibil cu functia de la CEC. Informatia respingerii candidaturii lui Viorel Stefan a fost transmisa initial de europarlamentarul Cristian Preda pe Facebook.

"Inca un succes al Guvernului Dancila...", a notat acesta ironic. Si Siegfried Muresan a confirmat ca "plenul Parlamentului European tocmai a respins candidatura vicepremierului Viorel Stefan pentru Curtea Europeana de Conturi. Dupa ce candidatul Guvernului Dancila pentru functia de membru al Curtii Europene de Conturi a primit vot de blam in comisia de specialitate a Parlamentului European trebuia sa inteleaga mesajul: este insuficient pregatit pentru aceasta functie".

Europarlamentarul liberal sustine ca singurul lucru pe care putea sa-l faca Viorel Stefan era sa-si retraga candidatura. "Nu a inteles si a preferat sa duca rusinea in plenul Parlamentului European. In plen s-a intamplat exact ce era firesc: colegii au urmat avizul negativ al specialistilor din Comisia pentru Control Bugetar si plenul a confirmat votul negativ cu in scor usturator: 222 voturi pentru, 372 voturi impotriva.

Guvernul Dancila a pierdut de doua ori. In timp ce candidatul croat a primit avizul Parlamentului European, candidatul Guvernului Dancila a esuat. Guvernul trebuia sa retraga candidatul si sa nu se faca de rusine in plenul PE", a adaugat europarlamentarul PNL. Pe 8 aprilie, Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European respinsese propunerea Guvernului Dancila pentru pozitia de membru al Curtii Europene de Conturi. Atunci Viorel Stefan a primit 12 voturi impotriva si doar 8 pentru.