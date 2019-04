Guvernul Dancila si Liviu Dragnea insista cu nominalizarea controversatului vicepremier Viorel Stefan la Curtea Europeana de Conturi

Viorel Stefan a fost numit vicepremier al Guvernului Dancila in ianuarie 2019. El a mai fost, pentru o scurta perioada, ministru de Finante in vremea Guvernului Grindeanu. S-a remarcat cu proiectul care voia sa instituie taxa pe gospodarie, sustinut de Liviu Dragnea, dar care a picat dupa puternicele reactii negative ale populatiei, ministrul fiind remaniat imediat dupa acest scandal.

Pe 7 martie, Guvernul l-a propus pe Viorel Ştefan în funcţia de membru din partea României în Curtea Europeană de Conturi. Fostul ministru de Finanţe nu are însă experienţă în domeniul auditului, aşa cum are actualul reprezentant al României, căruia Guvernul nu vrea să îi prelungească mandatul. Pe 8 aprilie, Parlamentul European l-a respins, prin vot, pe Viorel Ştefan. Acum, Guvernul se pregăteşte să retransmită aceeaşi propunere.

Curtea Europeană de Conturi este o instituţie independentă din cadrul UE (nu se află în subordinea nici unei alte instituţii) şi se ocupă de verificarea modului în care banii cetăţenilor europeni sunt cheltuiţi. Odată cu importanţa funcţiei vine şi un salariu pe măsură: 22.000 de euro brut lunar (impozitul pe venit la nivelul instituţiilor UE se calculează diferit în funcţie de fiecare persoană în parte).

Pe 8 aprilie, nominalizarea lui Viorel Ştefan a fost respinsă în Comisia CONTI, din Parlamentul European, care se ocupă de bugetul Uniunii. A primit doar 8 voturi favorabile şi 18 împotrivă. România nu a pierdut postul, pentru că fiecare stat membru are un reprezentant. Trebuie doar să propună un alt nume. Guvernul s-a decis să îl susţină tot pe Viorel Ştefan. Însă va transmite propunerea abia după alegerile europarlamentare.

Executivul Dancila speră într-o nouă configuraţie în PE, care să îi fie favorabilă. Mai precis, o nouă configuraţie în Comisia CONTI, de care depinde numirea. În acest moment, România este reprezentantă de George Pufan. El a fost propus în 2013, plecând din funcția de secretar general al Curții de Conturi din România, pe care a îndeplinit-o timp de 11 ani. Lucra în instituție de aproape 20 de ani atunci când a primit funcţia la nivel european.

Viorel Ştefan este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Iaşi şi are un doctorat în Economie. Este parlamentar aflat la al şaselea mandat, membru permanent în Comisia de buget. A fost, timp de numai şase luni, ministru de Finanţe. Înaintea carierei de politician, a lucrat în NAVROM, ajungând chiar preşedintele companiei. La NAVROM a lucrat si inainte de '89, in perioada cand si Traian Basescu era reprezentant al companiei la Anvers. Viorel Stefan este si membru al Aspen Institute Romania, patronat de Mircea Geoana.

A participat la scindarea companiei NAVROM in doua societati (Navrom Bac si Navrom Reparatii) si a devenit actionar la ambele, dupa ce a fost acuzat ca a efectuat aceasta manevra tocmai pentru a "capusa" firma, el avand de asemenea plasati circa 3 milioane de lei in actiuni ale Transport Trade Services - un grup de companii cu activitati in transporturi fluviale si pe calea ferata. Din grup fac parte firmele TTS, Transfer International Spedition, Mast Co, Navrom Galati si NFR Drobeta.

Nu a lucrat deloc în domeniul auditului la nivel naţional. Deşi nu există criterii clare pentru funcţia de membru al Curţii Europene de Conturi, mulți dintre cei propuşi au experienţă în acest domeniu. Dacă va fi votat până la urmă, Viorel Ştefan va merge pe o funcţie unde va primi un salariu de 4 ori mai mare decât cel primit ca membru al Guvernului.