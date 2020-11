Patriarhia denunta folosirea electorala a unor calendare ortodoxe "false", tiparite in campanie de Pro Romania

Biserica Ortodoxa Romana isi exprima nemultumirea ca un partid politic, pe care nu-l numeste, foloseste ilegal calendarul bisericesc drept material electoral in campania pentru alegerile parlamentare.

Intr-un comunicat dat publicitatii luni, 23 noiembrie, sub titlul "Calendarele bisericesti autentice nu sunt convertibile in material electoral", Patriarhia denunta "un rapt de continut, imagine si simbol crestin-ortodoxe" comis de respectiva formatiune politica. Este vorba despre Pro Romania, care, potrivit unei postari pe Facebook a politicianului USR-PLUS Vlad Voiculescu, a tiparit aproape trei milioane de calendare bisericesti cu sigla formatiunii, pe care le va imparti cu titlu de materiale electorale in campanie.

"Patriarhia Romana a aflat cu surprindere ca o entitate politica aflata in campanie electorala a tiparit, cu scopul de a le oferi cetatenilor ca material electoral, calendare crestin-ortodoxe (false) care contin nu doar o sigla politica, ci inclusiv greseli liturgice si tipiconale, omisiuni sau inscrieri eronate ale unor sfinti romani canonizati recent si ale unor sarbatori Religioase", scriu reprezentantii BOR in comunicatul citat. Acestia atrag atentia ca, potrivit Legii cultelor, Biserica Ortodoxa Romana este singura entitate care are dreptul de a tipari si comercializa calendarele bisericesti.

"Patriarhia Romana recomanda credinciosilor ortodocsi sa caute calendarele ortodoxe autentice numai in biserici, manastiri si magazinele bisericesti, pentru a avea siguranta ca textul acestora este cel aprobat anual de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane", mai scriu reprezentantii BOR, care amintesc ca, prin decizii succesive ale Sfantului Sinod, au cerut in repetate randuri liderilor partidelor politice sa se abtina de la recrutarea de membri din randurile clerului, precum si sa nu foloseasca in campanie persoane, spatii, slujbe si insemne bisericesti.