Posibilele probleme de sănătate post-vaccinare ARNm pentru Ioan Aurel Pop presedintele Academiei Române: "Controlul medical a relevat o anomalie dar cred cu alte cauze"

Ioan Aurel Pop a vorbit deschis despre problemele de sănătate pe care le-a constatat după administrarea serului „COVID". Președintele Academiei Române susține că se simte bine și că-și exercită profesia fără piedici.

„Sunt foarte bine, am avut un tratament de urmat în timpul pandemiei, dar sunt foarte bine. Nu am lipsit de la Academia Română decât trei săptămâni, când am avut o intervenție și am fost spitalizat. Dar întotdeauna am fost conștient și când am ieșit din spital mi-am reluat activitatea. Asta a fost acum doi ani de zile", a declarat Ioan Aurel Pop, pentru R3media.ro.

„În timpul pandemiei mi-am făcut un control al numărului de anticorpi, ca să văd dacă să fac a treia doză de vaccin sau nu. Controlul acela a relevat o anomalie, o proteină care se înmulțise și am fost avertizat că este vorba despre un pericol care ar putea fi și să fiu luat sub control. Nu știu și nu pot spune, nu cred că e legat de vaccin, pentru că această gamapatie monoclonală, probabil că s-a declanșat în urmă cu șapte ani, cu cinci ani înainte de momentul în care am făcut analizele. Este o boală a sângelui care poate fi latentă, să nu se întâmple nimic. Se spune că toți purtăm în noi celule care se pot înmulți necontrolat, dar le ținem sub control. Nu am avut nicio problemă, sunt bine, am urmat un tratament care m-a readus la normalul de dinainte și mulțumită Domnului, n-am nicio problemă în acest moment", a mai punctat Ioan Aurel Pop.