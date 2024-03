Prețurile au bubuit în Grecia: românii care vor merge în vacanță vor avea un șoc cu noile prețuri si taxe locale

Grecia este una dintre destinațiile favorite de vacanță ale românilor, în special din cauza peisajelor de vis, dar și a prețurilor pânp acum destul de accesibile.

Din această vară, turiștii vor avea un șoc, pentru că prețurile au crescut simțitor, în special la terase sau restaurante. Scumpirea materiei prime a condus la o creștere spectaculoasă a prețurilor. Presa din Grecia estimează că o masă care, înaintea pandemiei de Covid-19, costa 30 de euro, acum este 50-55 de euro, iar o masă care costa 50 de euro, acum va costa în jur de 80-90 de euro. Toate s-au scumpit, iar vacanțele în Grecia nu vor mai fi accesibile oricui, mai ales ca au fost majorate si taxele locale pentru turisti.

"La ultimul restaurant la care am lucrat, foloseam două uleiuri de măsline, ambele extravirgine: unul pentru prăjit și celălalt pentru crud", explică bucătarul Argyro Koutsou. Pe primul îl cumpăra cu 5,5 euro pe litru, iar uleiul "bun", de la un producător renumit din Mani, cu aproape 7,5 euro pe litru, dar acum e 17 euro, în timp ce cel de 5,5 se vinde la 10 euro. "Spuneți-mi, ce ar trebui să fac? Ca să am cartofi prăjiți trebuie să cer 7 euro pe porție... Fără cartofi prăjiți? Să dau ulei de semințe care este otravă? Sau o să am coșmaruri în somn cu recenzii pe Google care să mă bată la cap că vând cartofi prăjiți de 7 euro la o alimentară?"

În mod similar, bucătarului și acum unic proprietar al restaurantului Cookoovaya, Pericles Koskinas, explică situația celebrei salate țărănești din Grecia. "Aud oameni indignați spunând că am fost la acest restaurant și am plătit 13 euro pentru salata țărănească. Dacă restaurantul este acolo unde se oprește autobuzul, unde a ajuns materia primă, sunt de acord, salata are un preț exagerat. Dar dacă bucătarul a umblat să găsească uleiul potrivit, roșia potrivită, caperele potrivite și măslinele potrivite în toată Grecia și să adauge toate costurile și traseele, atunci prețul nu mai este exagerat".