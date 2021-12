Presa din Irlanda și UK nu suflă un cuvânt despre isparva irlandezului de la București. In "total silence" a intrat și Ambasada Irlandei din România

Toată presa atât din insula de smarald - Irlanda cât și din Regatul Unit nu scriu un rând despre irlandezul beat care a pătruns prin efracție în clădirea Paladului Parlamentului de la București, cu toate că au trecut mai mult de 24 de ore de la isprava așa-zisului irlandez.

Ziare irlandeze din main stream ca Irish Times, Irish Examiner sau Irish Independent, site-uri cu mare audiție ca breakingnews.ie sau televiziunea națională RTE nu au auzit de celebrul și totodată gravul incident de la București unde un cetățean irlandez - după spusele poliției române - a intrat prin efracție în Palatul Parlamentului confundând clădirea cu hotelul său! Nici presa din UK în frunte cu The Guardian, The Independent ori BBC nu au auzit, nu știu nimic. Nici site-ul, pagina de Facebook, sau de twitter ale ambasadei Republicii Irlanda în România nu pomenesc absolut nimic despre revoltătorul incident care l-a avut în centru pe un bețiv irlandez.

"Dacă s-ar fi întâmplat invers și un bețiv din Rmânia ar fi intrat prin spargerea unui geam în clădirea Parlamentului de la Dublin, am fi fost sigur categorisiți drept inculți, vandali , ba chiar idioții bețivi ai Europei. Iar autoritățile de la București de la Premier, șefi ai Parlamentului până la președinte ar fi trebuit să-și ceară iertare în fața Europei și a Irlandei. Ar fi fost ca-n cazul senatoarei Șoșoacă!", ne-a precizat sub protecția anonimatului un diplomat român de rang înalt și cu o carieră de peste 40 de ani în diplomație.

