Prima ieşire publica a lui Gelu Oltean după trei luni de arest alături de doctor Vanessa Youness

Eram intunecat si m-am luminat.

Eram rau si am devenit bun.

Eram mincinos si am invatat adevărul.

Eram nefericit si am devenit fericit.

Eram prefacut si am devenit autentic.

Eram bolnav si m-am vindecat.

Eram mort si am înviat.

Eram ateu si am devenit credincios.

Ma tradam si mi-am devenit loial.

Fumam 5 pachete de tigari pe zi si am devenit nefumător.

Mancam animale chinuite si omorate si am devenit vegetarian.

Aveam hipertensiune (22/16), cu tratament cu tot, iar azi nu mai am aceasta boala.

Beam alcool fara limita, zilnic, sa fac fata minciunii, iar azi nu mai beau deloc.

Fugeam de viata mea, iar azi o imbratisez si o iubesc.

Nu am vorbit 12 ani cu fratele meu si dupa prima mea terapie cu Ayahuasca, l-am cautat si ne-am impacat. Privirea si pacea din ochii mamei noastre, pe patul de moarte, văzându-ne împreuna, împăcati, alaturi de ea pana la capăt, nu poate fi descris in cuvinte.

Iar, daca pentru toate aceste vindecări a trebuit sa stau in arest preventiv abuziv, 3 luni si 3 zile, atunci a meritat!

Datorez renasterea mea unui om, cum niciodata in viata mea, nu am întâlnit. Vanessa Youness. Un om si un doctor, care nu imi este nici "amanta", nici "concubina" si nici "iubita". Suflet căruia, ii voi ramane etern recunoscător, cu respect si lumina, datorându-i viata mea, întru totul.

Nu doar ca m-a salvat de la moarte, ci si m-a ajutat sa renasc!

Imi cer iertare pentru acest atac egotic, pur politic, pe care mi-l asum intru totul, caci ţintă am fost eu.

Cu multa compasiune, le transmit celor ce au intiat aceasta mascarada, ca au gresit destinatarul. Nimeni nu este mai presus de lege, domnilor procurori, care ati descins la Clinica sarind gardul cu scara, în timp ce poarta, era larg deschisa! Mai preocupati erati sa va filmaţi si sa va postati pe facebook decat orice altceva!

Asa cum nu v-a interesat, nici proiectul de cercetare medicala, care v-a fost înmânat, unic la nivel mondial, ce avea sa puna Romania pe harta lumii in cercetarea medicala, nici documentele de zeci de pagini, atent si just întocmite, pentru doctor Vanessa Youness si Clinica sa, de catre domnul, fost ministru a justitiei, Valeriu Stoica si echipa sa. Ati refuzat si sa le citiţi, poate tot din prea multa preocupare de a va poza, filma şi vorbi la telefon cu cei ce v-au trimis.

Noi va iertam. Intrebare e cum va veti ierta voi, pe voi insiva?

Poate, Ayahuasca o sa va ajute si pe voi intr-o bună zi, asa cum ajuta pe oricine are curaj sa o bea si apoi sa si cureţe. Caci mai sunt si cei care o beau si raman cu mizeria in ei, pentru ca nu au suficienta putere de a scăpa de ea.

Sa auzim de bine si sa lasam Justitia sa isi faca treaba corect si demn. Iar acest caz nu se va opri, pana la CEDO.

E doar inceputul. Urmărim continuarea împreuna.

"Nu te lasa învins de rau, ci învinge răul prin bine" (Romani 12:21).

Gelu Oltean