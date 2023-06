Primul bărbat trans gravid: Kayden Coleman, în vârstă de 37 de ani, a fost surprins să afle că este însărcinat!

În 2013, tocmai suferise o operație complicată - o dublă mastectomie - și încetase temporar să ia hormoni pentru procedură. Coleman, care este transsexual, a spus că medicii îi spuseseră că nu poate rămâne însărcinat. Câțiva ani mai târziu, presupunând că luase hormoni suficient de mult timp pentru a evita o altă sarcină, a aflat că era din nou însărcinat.

Astăzi, el crește două fiice tinere. Coleman împărtășește experiențele sale cu paternitatea și sarcina ca persoană transmasculină pe rețelele de socializare, sperând să schimbe percepțiile și așteptările. "Am experimentat multe respingeri și discriminări în cadrul sistemului medical, bazate pe idei preconcepute despre cum ar trebui să arate o persoană însărcinată", spune el. El a crezut că lucrurile se vor fi schimbat până la nașterea celui de-al doilea copil, dar "tot a trebuit să mă confrunt cu oameni care îmi spuneau că locul meu nu este în anumite spații".

"A trebuit să conving o mulțime de oameni că sunt însărcinat și că nu eram doar un om ciudat care încerca să se infiltreze în cabinetul ginecologului obstetrician", spune el. "Mi s-au oferit avorturi de un număr astronomic de ori. Cred că asta vine din ideea că oamenii cred că persoanele trans fie nu vor să aibă copii, fie nu ar trebui să aibă copii." Ambele sarcini au fost dificile pentru că "a petrecut mai mult timp luptând pentru autonomie asupra mea pentru a obține doar un spațiu echitabil suficient de confortabil pentru a putea naște" și nu a avut șansa de "a se bucura de fapt de procesul de a fi însărcinată".

"Unul dintre cele mai mari lucruri pe care oamenii le înțeleg greșit este că ne urâm corpurile și, prin urmare, orice ar fi cât de cât feminin ar fi ceva ce vom respinge - inclusiv sarcina. Pentru aceia dintre noi care se identifică mai mult în spectrul masculin, doar pentru că ne identificăm ca atare nu ne înlătură dorința de a avea copii. Dacă avem părțile corpului pentru a face acest lucru, de ce nu? Celălalt lucru pe care mulți oameni cred că, pentru că am născut, devenim brusc mame. Oamenii sunt întotdeauna șocați când îi aud pe copiii mei spunându-mi 'tati'.", spune el.

"A fi un tată trans înseamnă că am fost atribuit de sex feminin la naștere și, în esență, am fost crescut să ader la standardele societății cu privire la ceea ce ar trebui să fie o fată, cum ar trebui să se comporte o fată. Cred că, din cauza acestei educații, am în mod inerent un fel de latură hrănitoare. De asemenea, am o perspectivă asupra modului în care sunt percepute femeile de către societate. De asemenea, am pur și simplu anumite experiențe. Știu cum să mă coafez. Știu cum să mă descurc atunci când începe ciclul menstrual și când corpurile încep să se schimbe. Știu cum să le pregătesc pentru ceea ce societatea va aștepta de la ele și să le învăț că au autonomie asupra lor însele.", mai spune Coleman.

"Sunt aici doar pentru a oferi un spațiu sigur pentru copiii mei, pentru ca aceștia să crească și să înflorească și să devină adulți uimitori, care știu ce înseamnă o iubire sănătoasă și autentică, astfel încât să știe să fie capabili să proiecteze asta în lume și să sperăm că vor fi un fel de lumină strălucitoare pentru ceilalți. Simt că, în calitate de tată, datoria mea este să fiu un exemplu în acest sens pentru ei.", concluzionează cel care a fost considerat primul "bărbat" gravid din lume si care a dus o sarcină până la capat.