Principiul "Incaieră-i, drace!": Vlad Voiculescu acuza liberalii că au măsluit cifrele pandemiei înainte de alegeri

Actualul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, aruncă în aer coaliția de guvernare și fostul Guvern condus de Ludovic Orban. Într-un mesaj la o postare a Violetei Alexandru, Voiculescu arată că, înainte de alegeri, liberalii au măsluit cifrele pandemiei și au făcut în așa fel încât să dea bine.

Draga Violeta, avem nevoie sa construim incredere si vom reusi doar daca spunem mereu adevarul. Felul "inovativ" in care a fost calculata incidenta inainte de alegeri mi-a ridicat cateva semne de intrebare:

1) din calcul au fost eliminate cifrele din focare - nicaieri in Europa nu s-a mai procedat asa;

2) din calculul incidentei la 14 zile au fost "pierdute" vreo doua zile.

Astea sunt "artificiile" de anul trecut pe care le-am descoperit cu surprindere si mai mult decat atat.

Pana sa vorbim despre cum comunicam, ceea ce comunicam ar trebui sa fie cat mai aproape de adevar. Conteaza, mai ales in situatii de genul asta. Altfel de furam singuri caciula mintindu-ne frumos.

Banuiesc ca nu stiai despre "inovatiile" de mai sus. Asta poate iti lamureste de ce am spus zilele trecute ca "cifrele sunt altele"., scrie Vlad Voiculescu.