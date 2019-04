Probleme pentru Orange Romania. Ce se intampla cu cifra de afaceri

Orange Romania a anuntat astazi ca a inregistrat o scadere de 2% a cifrei de afaceri in primul trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 265 milioane euro, in principal pe fondul modificarii tarifelor de interconectare pentru apelurile de voce mobila.

"In intervalul ianuarie-martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 265 milioane de euro, in scadere cu 2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in principal pe fondul modificarii tarifelor de interconectare pentru apelurile de voce mobila (Mobile Termination Rates) si al scaderii usoare a vanzarilor de echipamente comparativ cu primul trimestru din 2018", se arata in comunicat. La 31 martie, Orange Romania oferea servicii mobile, fixe si TV pentru 10,693 milioane de clienti, in crestere cu 2,3% comparativ cu finalul T1 2018.

"Serviciile fixe au continuat evolutia pozitiva din trimestrele anterioare. Astfel, la finalul lunii martie, serviciul de televiziune prin cablu si satelit, Orange Home TV, numara peste 519.000 clienti, in crestere cu 24% fata de T1 2018, iar serviciile fixe in banda larga aveau 303.600 de clienti, in crestere cu 44.6% fata de aceeasi perioada din 2018", se arata in comunicat. Orange a anuntat ca a continuat investitiile in infrastructura, oferind de la inceputul anului 2019 acces la conectivitate 4G+ in 432 de noi localitati si orase, ingloband 439.000 de locuitori, astfel incat la finalul lunii martie, 44,69% din populatia tarii avea acces la viteze de pana la 500 Mbps.

"Prezenta 4G a fost extinsa, astfel incat, la finalul primului trimestru al anului, aceasta acoperea 96.9% din populatia tarii si 100% din cea urbana. Apetitul clientilor pentru date mobile a generat o crestere de aproximativ 50% a consumului in T1 2019 comparativ cu T1 2018", se arata in comunicat. In luna ianuarie, Orange a introdus, in premiera la nivel de grup, tehnologia HD Voice Plus care ofera o experienta superioara in timpul apelurilor 4G prin utilizarea unei game de frecvente audio dubla fata de apelul 4G clasic. "La inceputul lunii martie 2019, Orange Money a introdus cardurile de debit Visa contactless, fizice si virtuale, plata cu telefonul prin tehnologia NFC si plata cu ceasul inteligent Fitbit sau Garmin compatibil NFC prin inrolarea cardului in aplicatiile Orange Pay, Fitbit Pay sau Garmin Pay", se arata in comuncat.

Ca urmare a dezvoltarilor aduse serviciului Orange Money, numarul de utilizatori a inregistrat o crestere de 44% in T1 2019 comparativ cu T1 2018, ajungand la peste 135.000 de clienti la 31 martie 2019, potrivit companiei. Totodata, la inceputul anului, Orange a lansat Live Objects, o platforma dedicata proiectelor IoT care gestioneaza dispozitivele conectate si analizeaza datele colectate si care este compatibila cu diferite tehnologii de comunicatii, de la 2G/3G/4G, la LTE-M. "Companiile, indiferent de domeniul in care activeaza sau de dimensiunea afacerii, pot integra rapid in platforma dispozitive conectate si sa vizualizeze datele colectate atat in dashboard-ul Live Objects, cat si in aplicatiile partenerilor, prin intermediul API-urilor", se arata in comunicat.

De asemenea, din luna martie, Orange a devenit primul operator telecom din Romania ce ofera clientilor sai acces la tehnologia eSIM, prin care utilizatorii de telefoane Apple compatibile se pot conecta la reteaua mobila Orange simplu si rapid, avand posibilitatea de a gestiona mai multe numere de telefon in acelasi dispozitiv, fara a mai avea nevoie de cartela SIM. "2019 se prefigureaza a fi un an cu multe provocari dar si cu oportunitati. In primul trimestru al anului am continuat sa facem pasi importanti in zona serviciilor convergente fix-mobil si in completarea serviciilor financiare pe care le punem la dispozitia clientilor. Performanta retelei si calitatea serviciilor raman o prioritate intr-o lume tot mai conectata", a declarat Liudmila Climoc, director general Orange Romania. In Romania, principalii competitori ai Orange sunt Vodafone, Telekom si Digi Mobil.