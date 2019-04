Procesul in care iubita lui Dragnea si femeile PSD au dat in judecata Times New Roman a fost suspendat

Tribunalul Bucuresti a suspendat judecarea procesului in care iubita liderului PSD Liviu Dragnea, Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea, Lia Olguta Vasilescu si Carmen Dan cer daune de 500.000 de euro jurnalistilor de la Times New Roman.

Decizia a fost luata dupa ce instanta a respins sau anulat patru cereri de interventie in acest dosar, potrivit portalului instantelor. Unul dintre intervenienti a contestat aceasta decizie la Curtea de Apel Bucuresti. Pana la solutionarea acestei contestatii, procesul de la Tribunalul Bucuresti este suspendat.

Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabrela Firea, Carmen Dan si Olguta Vasilescu cer daune totale de 500.000 de euro, deci 100.000 de euro fiecare. Cazul a fost deschis la Tribunalul Bucuresti in 30 martie 2018, iar parati in acest dosar sunt: firma Infant Media SRL, administratorul acesteia, Alexandru Dona, redactorul sef al publicatiei, Calin Petrar, si redactorul Ovidiu Eftime.

In cererea de chemare in judecata se arata ca "reputatia si demnitatea reclamantelor a fost grav afectata" prin publicarea articolului, dar si distribuirea acestuia in mediul online, care a generat "comentarii si vulgaritati asemanatoare articolului".

"Toate expresiile jignitoare la adresa doamnei Irina Tanase au declansat o stare fizica si mentala de rau, fiindu-i chiar teama si jena sa iasa pe strada datorita imaginii deformate ce i-a fost creata in ochii publicului prin expresiile folosite in cuprinsul articolului distribuit in spatiul public, articol ce a fost redistribuit", se arata in document.