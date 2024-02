Profesie și viață personală: cum să atingi echilibrul dintre ele?

Cum să atingi un echilibru între viața profesională și cea personală? Nu trăim doar pentru a munci. Avem pasiuni, interese, prieteni și familie.

Din când în când avem nevoie să mergem la cinema, la o plimbare sau să dormim mai mult. Experții subliniază că este important să avem timp pentru distracție și relaxare. Astfel, nu ne vom plictisi de muncă sau chiar suferi de epuizare profesională.

Stabilește-ți timp pentru relaxare

Sună banal, dar în practică este mult mai dificil de realizat. Aici șeful impune sarcini suplimentare, acolo am vrea să recuperăm ceea ce am pierdut în timpul concediului... În final: există weekend-ul, atunci mă voi odihni. Cu toate acestea, aceste două zile par să treacă foarte repede și pare că nu obținem nimic din ele. Ne simțim încă obosiți. Care ar fi o soluție bună?

La locul de muncă, întâlnirile importante le notezi în calendar. Îți rezervi timpul dinainte, pentru a nu fi distras. Adesea îți setezi memento-uri despre întâlnirea care se apropie cu un client important. Imaginează-ți că, în ceea ce privește odihna, tu ești clientul important. Rezervă-ți un termen, stabilește ce vei face atunci și notează relaxarea în calendar. Acesta este timpul tău - nu lăsa nimic să-l întrerupă!

După muncă, oprește telefonul

Ai un telefon de serviciu? Excelent. Oprește-l imediat după ce ai terminat de lucrat sau cel puțin pune notificările pe silențios. Aceasta este deosebit de utilă atunci când în birou aveți ore de lucru neregulate sau întreaga companie lucrează asincron. Notificările constante de pe Telegram, Slack sau din căsuța de e-mail te vor face să te gândești în continuare la muncă.

Dacă nu ai un telefon de serviciu, implementează o anumită blocare. În anumite ore, exclude numerele de telefon sau aplicațiile de la care dorești să primești notificări sonore. Astfel, problemele legate de muncă le vei rezolva doar în timpul orelor de lucru.

Utilizează automatizări

La locul de muncă, multe activități le efectuăm destul de automat. Pur și simplu trebuie să răspundem la următorul e-mail cu întrebări despre prețul unui produs sau să introducem o întâlnire în calendar. Adesea, aceste activități sunt cele care ne fac să ne pierdem cheful de muncă sau ne epuizează resursele pentru gândirea creativă. Din fericire, există multe aplicații care pot efectua aceste activități repetitive pentru noi. Este suficient să setezi automatizarea și poți înceta să te mai preocupi de sarcinile de rutină.

Înainte de a accepta un loc de muncă - verifică angajatorul

Pe piața muncii există multe firme în care atmosfera creată îngreunează găsirea unui echilibru sănătos între muncă și viața privată. Orientarea spre rezultate, excesul de sarcini, orele suplimentare constante, „incendiile" bruște din firmă. Toate acestea cad în cele din urmă pe umerii angajatului, care se lasă prins în cercul vicios al îndeplinirii sarcinilor una după alta. Aici nu există șanse pentru odihnă.

Din acest motiv, este important să alegi munca „cu capul" și să nu te ghidezi doar după mărimea salariului. Ia în considerare factorul uman. Verifică ce spun angajații despre angajator - și alege cu înțelepciune. Cum să faci asta?

Accesează site-ul Work or Not și în motorul de căutare al site-ului, introdu numele companiei la care aplici. Alegând profilul companiei, vei vedea cum o evaluează angajații. Fiecare dintre ei poate scrie propria opinie și include în ea ceea ce consideră adecvat. Și tu poți face asta! Ajută acum și alți oameni să găsească locul de muncă al visurilor lor și scrie cum percepi tu angajatorul tău pe Work or Not. Lasă-i să știe unde este bine!