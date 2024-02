Războiul viitorului apropiat prezentat de Pentagon: Bazat pe biotehnologie, agenți patogeni modificați, nanoboți, substante genice

Pentagonul explorează modalitățile în care noile inovații în domeniul biotehnologiei - printre care vaccinurile ARNm, editarea genelor CRISPR și interfețele creier-computer (BCI) - ar putea schimba natura războielor viitoare, a informat jurnalistul de investigație Lee Fang.

Departamentul de Apărare al SUA (DOD) obișnuia să considere războiul bazat pe biotehnologie prea riscant sau chiar eugenic, potrivit unui nou raport realizat pentru agenție de RAND Corporation. Dar progresele recente „schimbă alegerile strategice privind corpul uman ca domeniu de luptă", au scris autorii raportului.

RAND Corporation este un think tank militar înființat în timpul Războiului Rece, cunoscut pentru activitatea sa constând în influență activă asupra guvernului și a politicii militare.

Raportul - denumit „Plagues, Cyborgs, and Supersoldiers: The Human Domain of War" (Plăgi, cyborgi și supersoldați: Domeniul uman al războiului) - prezintă o serie de scenarii viitoare de război bazate pe progresele în domeniul armelor biologice proiectate prin inginerie, Internetul Corpurilor și genomica, scenarii despre care autorii au spus că „ar putea părea fantastice", dar nu sunt „deloc exagerate", având în vedere progresele rapide în biotehnologia secolului al XXI-lea.

Raportul recomandă ca planificarea militară să anticipeze aceste scenarii viitoare de război.

„Vedem apariția unui peisaj complex, cu amenințare ridicată, în care războaiele viitoare sunt purtate cu oameni controlând mașini hipersofisticate cu gândurile lor", în care „ciumele generate în mod sintetic, țintite genomic" perturbă baza militaro-industrială americană, iar viitorul soldat este un „luptător îmbunătățit" care poate supraviețui în condiții extreme, avertizează raportul.

Fang: „Aceste rapoarte de cercetare de la Pentagon par științifico-fantastice, dar oferă o perspectivă crucială asupra modului în care armata vede desfășurarea viitoarelor conflicte și exercită presiuni asupra legislatorilor în probleme cruciale de politică".

Scenarii: agenți patogeni modificați, Internetul Corpurilor și genomica îmbunătățită

Raportul prezintă scenarii cu viitoare pandemii asemănătoare COVID-19, declanșate de agenți patogeni modificați, și le ia în considerare în contextul războiului cu China și Rusia.

Autorii susțin că SUA s-ar afla într-un dezavantaj major dacă nu fac investiții prealabile serioase în propriile arme biotehnologice și dacă nu este concepută o strategie pentru reducerea dezvoltării unor astfel de arme de către puterile globale concurente.

Primul scenariu ipotetic are loc în 2028, când un nou și extrem de infecțios „SARS-CoV-3" se răspândește în Marea Chinei de Sud și apoi pe navele Marinei americane, forțându-le să înceteze activitatea. Agențiile americane sunt implicate în lupte interne cu privire la care agenție ar trebui să investigheze cauzele și să conducă răspunsul.

China, care pare a fi imună la virus, lansează un atac asupra Taiwanului, iar flota americană dezactivată nu poate răspunde.

Organizația Mondială a Sănătății atribuie răspândirea lentă distanțării sociale din China, fără să știe că armata și populația chineză au fost vaccinate fără să știe împotriva noii versiuni a bolii, lansată ca armă biologică.

Potrivit lui Fang, acest scenariu a fost conceput inițial de cercetătorii de la Pentagon, care „cred că o «arma biologică bazată pe coronavirus» poate apărea la orizont".

Într-un alt scenariu, „Geopolitica pandemiei", un nou agent patogen transmisibil pe calea aerului, cu o perioadă lungă de contagiune și o rată de mortalitate astronomică de 2,5%, începe să circule în 2033, ucigând 1 milion de americani în patru luni, cu o estimare de încă 6,5 milioane de decese.

În acest scenariu, China și Rusia au vaccinuri în avans și folosesc oportunitatea pentru a-și extinde granițele. SUA și Europa nu au capacitatea de a răspunde militar.

Raportul se referă apoi la scenariul „Internetul Corpurilor" despre care Fang scrie că este „aparent inspirat de declinul senatorului Dianne Feinstein" și este plasat într-un viitor mai îndepărtat.

Liderii în vârstă ai Congresului se tem de pierderea puterii din cauza zvonurilor despre declinul lor cognitiv. Pentru a părea mai competenți, au dispozitive BCI implantate în creier pentru a-și stimula funcționarea fizică și cognitivă. Cu toate acestea, dispozitivele funcționează defectuos, politicienii acționează neregulat și aliații străini încep să se distanțeze de SUA.

Într-un alt scenariu, angajații guvernamentali folosesc lentile artificiale pentru ochi care au dispozitive de înregistrare și stocare. Însă tehnologia este folosită și pentru a colecta și a scurge informații sensibile, fără ca guvernul SUA să știe.

Dispozitibele BCI ar putea oferi beneficii „luptătorului", de exemplu, permițând comandanților și forțelor lor să comunice în mod direct. Cu toate acestea, raportul avertizează că și dispozitivele BCI pot fi piratate.

În prezent, SUA este lider în dezvoltarea tehnologiei Internetul Corpurilor, cel puțin în ceea ce privește numărul de brevete care au fost depuse, dar autorii au avertizat că „China ne ajunge rapid din urmă".

Autorii prevăd un viitor îndepărtat în care supravegherea genomică va fi utilizată pentru a-i selecta pe cei mai adecvați militari și în care modificările genetice vor fi folosite pentru a crea „supersoldați".

Potrivit lui Fang, „ei observă că, în cazul unei arme biologice de coronavirus, majoritatea oamenilor de știință «probabil» ar presupune că virusul are o origine naturală sau zoonotică, contestând ipotezele despre un atac pus la cale. Această «ambiguitate ar putea servi intereselor unui stat național», susține raportul".

Convenția Națiunilor Unite privind armele biologice ar trebui revizuită pentru a aborda problemele ridicate de noile tehnologii, recomandă autorii.

De asemenea, solicită ca SUA să renunțe la Institutul de Virologie din Wuhan, despre care mulți susțin că este sursa scurgerii din laborator a COVID-19.

După cum notează Fang, „raportul vizează Congresul, criticând recenta abrogare a ordinului de vaccinare obligatorie COVID-19 pentru membrii serviciului. Îndeamnă parlamentarii să se opună «populismului anti-vaccin» pentru a asigura pregătirea militară".

În ciuda naturii științifico-fantastice a scenariilor pe care RAND le prezintă în raport, Fang a spus că este important să urmărim astfel de documente de politică, întrucât rapoarte similare din trecut au prefigurat viitoare acțiuni guvernamentale care au avut efectiv loc.

El a scris: „În urmă cu peste un deceniu, In-Q-Tel, filiala cu capital de risc a CIA, a publicat un raport care analizează oportunitățile oferite de rețelele sociale și a sugerat că platformele majore ar putea fi analizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale pentru detectarea sentimentelor și colectarea avansată de informații.

La scurt timp după aceea, agenția a început să finanțeze mai multe startup-uri specializate pentru a analiza protestele și mișcările politice folosind platforme precum Twitter și Facebook. Unele dintre firmele susținute de CIA au continuat să se angajeze în forme sofisticate de supraveghere."