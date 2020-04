Raed Arafat, vești bune și nu prea: Mai avem puțin până trecem hopul! Ce se întâmplă după Paști

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a anunțat, în cadrul unui interviu televizat, că imediat după Paște se va face, la nivel național, analiză a situației privind pandemia de coronavirus din România.

Astfel, în funcție de rezultat, măsurile vor viza o relaxare sau o continuare a restricțiilor. "Depinde cum evoluăm - din cauza asta am insistam noi mult la respectarea regulilor. Am început cam cu același număr de cazuri ca al Spaniei și vedeți că România a evoluat mai bine, dar am luat niște măsuri mai rapide de distanțare socială. E normal că sunt neplăcute, dar nu rămân fără impact. Și există foarte multă manipulare asupra acestui aspect pe Facebook, pe rețelele de socializare. Mai avem un pic până trecem hopul și sper să nu ne lăsăm în ultima perioadă", a declarat Raed Arafat