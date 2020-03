Rares Bogdan: "Lasati MEDICII in pace, e singura șansă sa nu ajungem sa ne plangem mortii cu zecile sau sutele!"

Rares Bogdan a postat pe Facebook un mesaj extrem de important prin valoarea sa sociala, catre cetateni, catre mass-media mai ales, dar si catre politicienii care nu inteleg ca importanta e salvarea romanilor si nu capital electoral, sau trafic de internet, ori rating de televiziune. Iata apelul:

"Nu ma interesează politica în vremea asta, văd atâta nenorocire citind mesajele oamenilor încat mă scârbește incercarea unora de a se cățăra pe nenorocire. Urate caractere si putina simtire fata de neamul asta atat de incercat au unii din tara aceasta, politicieni, jurnalisti, ierarhi, primari! Sa ii ierte Bunul Dumnezeu, ca nu stiu ce fac!

E un moment pe care nu l-am mai trait in ultimii 75 de ani. Cu toate acestea, unii nu inteleg ca salvarea vietilor e mai importanta decat audienta lor de cateva zeci de mii de citiri, sutele de mii ce ii privesc la Tv sau cei care asteapta solutii si alternative viabile in loc de o critica absurda, pornita de cele mai multe ori din fiere sau din sufletele goale, ori pur si simplu din propriiile nerealizari sau frustrari personale. Lasati MEDICII in pace, e singura șansă sa nu ajungem sa ne plangem mortii cu zecile sau sutele! Respectati cerintele, recomandarile si obligatiile celor care astazi se afla in Comitetul de Urgenta sau care la acest moment istoric au fost alesi, asezati de soarta, sa ne conduca prin Desert spre Lumina care va veni dupa intunericul generat de frica inbolnavirii si a mortii!

Citesc zilnic sute de mesaje doar in zona privata, ieri si alaltaieri au sarit de 1.000 pe zi, imi arunc un ochi pe miile de comentarii care se strang intr-o zi la postarile sau link-urile gazduite de contul meu de Facebook sau Instagram, lumea e speriata, e trista, e socata si tocmai de aceea e mai necesar decat oricand sa fim SOLIDARI si RESPONSABILI. Bunul Dumnezeu sa ocroteasca Romania si Neamul acesta!"