Razboi deschis intre DNA si Ministerul Afacerilor Interne pe marginea anchetei de la Suceava

Directia Nationala Anticoruptie a trimis joi, 26 noiembrie, un comunicat de presa in care subliniaza ca ancheta DNA ce vizeaza angajati ai Serviciului de Eliberari Permise din Suceava este condusa de catre procurorii anti-coruptie si ca informatiile prezentate de catre MAI in acest caz se bazeaza doar pe surse judiciare.

DNA sustine ca informatiile oferite de reprezentantii MAI nu au la baza date oficiale si ca de ancheta in acest caz se ocupa doar procurorii DNA Suceava. "Cu referire la anumite informatii vehiculate in mass media, sustinute si de o declaratie de presa publicata pe pagina de internet a MAI, privind anchete penale desfasurate de DNA, suntem in masura sa precizam urmatoarele:

- Actiunile operative ale Directiei Nationale Anticoruptie sunt organizate si conduse numai de procurorii DNA, institutie de parchet independenta fata de orice alta institutie sau autoritate publica.

- Actiunile DNA sunt desfasurate in principal de catre procurori impreuna cu politia judiciara a directiei si, cand este nevoie, se apeleaza la sprijinul unor forte politienesti din cadrul MAI, in conformitate cu legea.

- La data de 26 noiembrie 2020, procurorii DNA - Serviciul teritorial Suceava desfasoara activitati de urmarire penala intr-un numar de trei dosare penale impreuna cu ofiteri de politie judiciara proprii si cu sprijinul unor ofiteri de politie ai Directiei Generale Anticoruptie din cadrul MAI, delegati de procurorii DNA.

- Comunicarea oficiala cu privire la dosarele DNA se face exclusiv de catre DNA, dupa aprobarea procurorului de caz si in limitele prevazute de normele interne si directivele UE in materie.

- In consecinta, comunicarea publica a MAI cu privire la actiunile DNA din data de 26 noiembrie 2020, nu are la baza date oficiale din ancheta penala si se bazeaza pe presupuse surse judiciare.

La acest moment sunt in desfasurare audieri la sediul Serviciului Teritorial Suceava al DNA, unde au fost duse probe ridicate in urma perchezitiilor domiciliare.

DNA va oferi informatii oficiale cu privire la incadrarea juridica si la starea de fapt, in cursul zilei de azi, in momentul in care situatia judiciara o va permite, dupa aprobarea procurorului de caz", se arata intr-un comunicat de presa emis de catre DNA.

Joi dimineata, procurorii DNA si cei din cadrul DGA au desfasurat nu mai putin de 67 de perchezitii domiciliare in care au fost vizati mai multi angajati ai Serviciului Eliberari Permise dar si din alte structuri MAI. Potricit informatiilor oferite de catre MAI sumele descoperite la persoanele vizate se apropie de 1 milion de euro.