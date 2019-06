Renate Weber refuza sa spuna daca va sesiza CCR pe Codul Administrativ din postura de Avocat al Poporului

Renate Weber, la o zi dupa ce a fost votata de Parlament pentru preluarea functiei de Avocat al Poporului, a declarat ca este un om "care tine la principii", refuzand insa sa spuna daca va sesiza CCR pe OUG care aproba Codul Administrativ.

Ea a subliniat la RFI Romania ca dezbaterile privind aceasta institutie au fost "foarte politizate" si crede ca Avocatul Poporului este singura institutie de acest fel din UE, care are intre competente sesizarea Curtii Constitutionale pe chestiuni de neconstitutionalitate. Renate Weber considera ca misiunea initiala a Avocatului Poporului s-a pierdut din vedere.

Intrebata ce-si propune sa faca in functia de Avocat al Poporului, Renate Weber a replicat: "imi doresc foarte mult sa aduc cumva in fata opiniei publice dimensiunea a ceea ce inseamna apararea drepturilor si libertatilor, pentru ca eu personal am constatat ca desi aceasta institutie isi realizeaza foarte bine activitatile pe care le are in acest domeniu, cumva in opinia publica lucrul acesta nu se mai stie deloc. Mi se pare ca toata dezbaterea a fost foarte politizata, mai ales pentru ca in urma modificarilor constitutionale, Avocatul Poporului are intr-adevar competente in ceea ce priveste sesizarea CCR pe chestiuni de neconstitutionalitate.

Cred ca este singura institutie de acest fel pe care o stiu eu din UE cu astfel de competente, dar din pacate, la noi acest aspect cumva a prevalat in dezbaterea publica si in felul acesta, dimensiunea cealalta, misiunea initiala a Avocatului Poporului s-a pierdut din vedere si eu cred ca e foarte important sa si comunicam intr-un mod care sa ne faca sa intelegem care este menirea acestei institutii".

Renate Weber a vorbit si despre modul in care va incerca sa schimbe imaginea proasta a institutiei Avocatul Poporului, imagine generata de controversele in care a fost implicat Victor Ciorbea.

"Eu cred ca schimbarea nu poate sa vina decat de la activitatea efectiva. Chiar daca lumea nu are rabdare si se grabeste, cred ca e o chestiune care va dura putin timp, pentru ca cele mai importante sunt pana la urma actiunile efective, activitatile efective, mai putin decat vorbele, promisiunile. Este normal sa existe mai intai o dezbatere in interiorul institutiei", a spus ea.

Intrebata daca va sesiza CCR in privinta OUG pentru Codul Administrativ, asa cum cere Opozitia, Renate Weber a raspuns: "Iertati-ma, eu depun juramantul candva saptamana viitoare, deci pana atunci sunt doar Avocatul Poporului propus si votat de Parlament. Intrarea in functie efectiva se intampla dupa depunerea juramantului si categoric eu n-am cum sa va raspund astazi la aceasta intrebare. Trebuie eu insami sa vad OUG privind Codul Adminsitrativ, trebuie sa existe o discutie in interiorul institutiei, asa mi se pare corect in raport cu toti oamenii care lucreaza in acea institutie, mai ales cu adjunctii Avocatului Poporului si Consiliul Consultativ".