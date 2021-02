Rochii de vara care avantajeaza femeile plinute

Achizitionarea unei rochii de vara se poate dovedi o provocare pentru femeile plinute care doresc sa isi ascunda unele mici defecte si sa isi evidentieze unele calitati ale corpului lor. Pentru ca sezon dupa sezon, marile case de moda isi prezinta rochiile pe podium imbracate de modele cu silueta subtire, femeile mai plinute isi pot pierde increderea ca vor gasi si ele un model de rochie de vara care sa le avantajeze.

Lucrurile nu trebuie sa se perceapa asa! Adevarul este ca nu toate femeile pot avea masurile 90-60-90 si ca in oferta magazinelor online de specialitate, precum Mahoni.ro, exista rochii de vara pentru fetele plinute.



Alegerea unei rochii de vara care sa puna in evidenta bustul si sa ascunda imperfectiunile taliei

Cele mai multe rochii de vara pentru femei plinute trebuie sa le puna in evidenta bustul, pentru ca decolteul generos este de regula un mare atu de care beneficiaza femeile cu forme pline. Asadar, un decolteu in V se va dovedi alegerea potrivita in acest sens. Decolteul in V avantajeaza silueta mai plina, alungind linia corpului.

Sunt si femei plinute care doresc sa distraga atentia de la un bust prea generos, iar specialistii recomanda decolteul drapat care avantajeaza sanii, subtiaza bratele, accentueaza talia si ascunde soldurile proeminente.

Pentru a crea o silueta frumos conturata, o silueta de clepsidra, femeile pot opta pentru rochii de vara care subliniaza talia si este lejera pe solduri. Daca zona soldurilor nu este chiar un atu, atunci specialistii recomanda alegerea unei rochii drapate.

Lungimea rochiei de vara pentru femeile plinute

Fetele si femeile plinute si minione trebuie sa poarte rochii midi sau scurte, fix deasupra genunchilor sau pana la jumatatea gambei. Femeile mici de inaltime si plinute care isi doresc o rochie lunga pentru un eveniment, spre exemplu, trebuie sa evite modelele prea ample in partea de jos, fiindca acestea vor adauga kilograme in plus care nu exista.

Femeile plinute care sunt inalte pot opta pentru o rochie lunga ce le va alungi linia corpului si le va face sa para mult mai slabe.

Textura, culoare, accesorii - criterii importante pentru alegerea unei rochii de vara de catre femeile plinute

Siluetele plinute nu se "impaca" prea bine cu materialele transparente sau foarte stralucitoare, deoarece acestea maresc optic silueta si nu avantajeaza deloc purtatoarele. Materialele opace, in schimb, texturile care contureaza corpul sunt de preferat.

Din punct de vedere al culorii, rochiile de vara nu trebuie sa fie in culori inchise. Ceea ce inseamna ca femeile nu trebuie sa se orienteze numai spre negru, albastru sau alte nuante inchise, in speranta ca le vor face sa para mai slabe. Acestea trebuie sa fie atente mai degraba la croiala rochiei, nu la culoare, pentru ca acela este detaliul care face diferenta.

Nu in ultimul rand, conteaza foarte mult accesoriile alese pentru a completa rochia. Accesoriile prea mici vor crea un contrast nefavorabil, iar accesoriile prea mari vor maximiza intreaga compozitie, de aceea purtatoarele de rochii de vara trebuie sa mentina un echilibru un acest sens. Nu in ultimul rand, pentru completarea tinutei si pentru ca doamnele sa para mai slabe, se recomanda purtarea rochiei cu pantofi sau sandale cu toc.