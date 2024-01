Companiile de succes au învățat că secretul reușitei stă în mâinile angajaților. Așa se face că evenimentele de business au luat o mare amploare în ultimul deceniu, oferindu-le participanților posibilitatea de a împărtăși idei noi, de a se dezvolta și de a crea noi conexiuni, totul într-un cadru destins și prietenos.

Azi, când echipele bine sudate funcționează datorită comunicării și implicării, rolul speakerului motivațional la evenimente este acela de a oferi noi motive de a căuta performanța, prin prisma propriei experiențe. Amalia Sterescu, de exemplu, este unul dintre oamenii care îi poate inspira pe oamenii tăi. Vezi, în rândurile următoare, care este rolul unui speaker motivațional la evenimente.

Motivare

Sigur că, pentru început, aducem în discuție nevoia oamenilor de a fi motivați. Datorită experienței personale și exemplelor de perseverență, asumare și implicare, un speaker motivațional furnizează oamenilor povești de succes, povești care inspiră, încurajează și educă.

Schimbarea perspectivei

E atât de important ca fiecare dintre noi să reușească să ajungă în acel punct în care fiecare obstacol să fie privit dintr-un unghi pozitiv. Asta face un speaker motivațional. Sădește un sâmbure de credință în propriile forțe și propriile valori, oferindu-le oamenilor din public posibilitatea de a se concentra asupra calităților.

Stimularea creativității

Tot prin prisma experiențelor personale sau poveștilor de succes pe care le prezintă în fața publicului, speakerul motivațional are rolul de a încuraja gândirea creativă. Prin exemplele bine ancorate în realitate, cele care sunt presărate cu ambiție și perseverență, speakerul reușește să inspire audiența spre o gândire „out of the box", spre explorarea tuturor posibilităților, spre inovație și curaj.

Participarea activă

De regulă, speakerul motivațional creează anumite momente în care încurajează publicul să se implice în discuții, să împărtășească gânduri sau experiențe. Acesta este un exercițiu practic, prin care este stimulată participarea activă, ceea ce ar trebui să devină o regulă pentru ședințele în echipă.

Consolidarea culturii organizaționale

Deoarece o astfel de experiență oferă publicului acea mică sursă de inspirație pentru a-și seta noi valori și noi obiective, speakerul poate contribui la consolidarea culturii și obiectivelor organizaționale. De cele mai multe ori, un simplu eveniment poate alimenta cu mult angajamentul și loialitatea fiecărui angajat față de compania pentru care lucrează.

Furnizarea instrumentelor practice

Toate cele menționate mai sus se învață prin exercițiu, iar un speaker motivațional oferă sfaturi utile, sfaturi ancorate în realitatea de azi, testate și aplicate cu succes chiar de el sau de oamenii pe care îi amintește pe parcursul discursului. Există numeroase tehnici și strategii prin care oricine își poate îmbunătăți considerabil viața personală și profesională.

Crearea unui eveniment memorabil

Nu în ultimul rând, speakerul motivațional va contribui la crearea unui eveniment memorabil. Datorită faptului că abordează o tehnică de prezentare absolut captivantă, acesta va stârni anumite emoții în rândul publicului. Astfel se creează un moment memorabil pentru fiecare participant.

Pentru a rezuma tot ceea ce ai citit mai sus, putem spune că speakerul motivațional inspiră și motivează, oferă perspective noi și încurajează dezvoltarea personală. Un discurs bine livrat, cu exemple și tactici concrete va stârni curiozitate, oferindu-le participanților posibilitatea de a crește profesional, dar și personal.

Ca atare, prezența unui speaker motivațional la evenimente va contribui atât la destinderea atmosferei, cât și la consolidarea obiectivelor personale și de grup. Oamenii au nevoie să fie stimulați, au nevoie de un mic imbold, de o sursă de energie care să le stârnească puțin curiozitatea și dorința de a se autodepăși. Aici intervine rolul speakerului motivațional. Organizează un astfel de eveniment și poți fi sigur că vei observa numeroase schimbări în atitudinea și gândirea celor cu care lucrezi!