Român acuzat că a furat curent timp de 15 ani, mufându-se la rețeaua de iluminat public. Un judecător l-a considerat nevinovat

Un bărbat din Deleni, județul Iași, judecat pentru furt de curent a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare. În primă instanță, Judecătoria Hârlău l-a achitat pe bărbat, considerând că nu sunt probe împotriva sa.

Aflat în conflict cu fratele tatălui său, cu care este și vecin, un bărbat din Deleni, județul Iași, a depus denunț împotriva unchiului său, reclamând faptul că acesta din urmă s-a legat, printr-o instalație clandestină, la rețeaua de iluminat public a comunei.

În urma anchetei, bărbatul acuzat de furt de curent a fost trimis în judecată. Concret, bărbatul a fost acuzat că la un foișor cu terasă construit pe un teren aflat peste drum de locuința sa a montat, racordate la rețeaua de iluminat public, un număr de 4 lămpi prevăzute cu becuri de 15W. „De asemenea, în cele 4 colțuri ale terasei au fost montate câte o lampă prevăzută cu bec de 10 W, la intrarea pe terasă au fost montate 2 lămpi cu becuri de 4 W, iar la foișor încă un bec de 4 W", au arătat procurorii în rechizitoriu.

Prin același document, bărbatul a fost acuzat că, la aceeași rețea clandestină, a legat și o priză aflată în garajul locuinței. Procurorii au susținut în rechizitoriu că bărbatul a furat curent timp de 15 ani, producând un prejudiciu de peste 70.000 de lei.

Prima fază a procesului s-a judecat la Judecătoria Hârlău. Un judecător de aici l-a declarat nevinovat pe bărbat considerând că, deși instalația clandestină exista, nu sunt probe că inculpatul este cel care a realizat-o sau a cerut să fie realizată.

„Analizând întregul dosar de urmărire penală, coroborat cu toate probele administrate în cursul cercetării judecătorești, instanța ajunge la concluzia că nicăieri în dosarul cauzei nu există dovada că această instalație de racordare la rețeaua de iluminat public ar fi fost făcută de inculpatul din prezenta cauză", a arătat judecătorul.

Magistratul care a dispus achitarea a punctat că „nu poate să nu constate că nu s-a făcut dovada, în niciun fel, că această operațiune s-a efectuat de către inculpatul din prezentul dosar".

„Mai mult, o parte dintre martorii audiați în cursul cercetării judecătorești au declarat că instalația ar fi fost executată de un electrician plătit de mama inculpatului (decedată din anul 2019), în timp ce acesta era plecat la muncă în străinătate.

Or, în lipsa vreunei probe directe sau indirecte împotriva inculpatului, instanța va da eficiență principiului in dubio pro reo, în sensul că îndoiala profită întotdeauna făptuitorului", a mai arătat judecătorul.

Magistratul din Hârlău a mai reținut că deși stâlpul electric unde a fost făcut racordul clandestin se află montat pe terenul inculpatului (devenit proprietar legal, doar în anul 2019), această proprietate nu este îngrădită, fiind accesibilă oricui, chiar și fără acceptul inculpatului.

„De asemenea, instanța reține că, deși prejudiciul a fost calculat pe o perioadă de 15 ani (anterior desființării instalației), chiar denunțătorul a declarat că inculpatul a construit foișorul și terasa în urmă cu doar 5 ani", se mai arată în sentința pronunțată în primă instanță.

Sentința Judecătoriei Hârlău a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Iași. Judecătorii de aici l-au găsit vinovat pe bărbatul acuzat de furt de curent, condamnându-l la un an de închisoare cu suspendare. Judecătorii au considerat, însă, că prejudiciul de care este acuzat bărbatul este exagerat.

„Inculpatul nu a fost trimis în judecată sub aspectul exclusiv al executării instalației clandestine, ci în mod evident sub aspectul prioritar al folosirii acestei instalații. Acceptând că inculpatul nu are pregătire de electrician și că nu ar fi putut executa de unul singur instalația, probele cauzei dovedesc în mod indubitabil faptul că inculpatul avea cunoștință de existența instalației și o folosea.

Instanța reține în primul rând că instalația era executată de o bună perioadă de timp (dimensiunea și vârsta aparentă a lianei menite să mascheze conductorul, confirmă ipoteza prezentată de martori potrivit cărei instalația exista de cel puțin 5 ani), că inculpatul folosea terasa pe care el însuși o executase, că avea cunoștință de circuitele electrice ale becurilor de pe terasă, că întrerupătorul și firele ce coborau pe stâlp erau evidente pentru cine folosea terasa, că inculpatul însuși postase pe contul de facebook poze cu terasa și cu lămpile aprinse (cu textul alăturat:,, La mine acasă"), elemente ce fac evident faptul că inculpatul avea cunoștință de instalația clandestină și că o folosea.

De asemenea, firele electrice din garaj care denotau faptul că fuseseră folosite sunt un alt indiciu că nu mama inculpatului (persoană foarte în vârstă) ci chiar inculpatul folosea instalația clandestină", au arătat judecătorii Curții de Apel Iași.

În privința prejudiciului, judecătorii l-au calculat la 5.000 de lei. „Instanța de apel constată că există controverse cu privire la durata existenței aceste instalații clandestine, cele mai multe ipoteze (declarația însuși inculpatului și a denunțătorului) conducând către concluzia unei durate de 5 ani, racordurile datând în mod clar din epoca ridicării terasei construită de inculpat cu 5 ani înainte de depistarea instalației clandestine.

Instanța mai constată că nici unul din martori nu a vorbit de o durata continuă de funcționare a consumatorilor /becuri de iluminat de pe terasa inculpatului pe toată durata funcționării iluminatului stradal (circa 10 ore pe zi); existența întrerupătorului cât și declarația martorului D.C. fac clar faptul că aceste becuri nu stăteau aprinse tot timpul cât funcționa iluminatul stradal, ci erau prinse de inculpat după bunul plac fiind controlate din întrerupătorul de la baza stâlpului sau prin circuitul electric paralel din garaj", a mai arătat Curtea de Apel Iași în sentința definitivă de condamnare a bărbatului acuzat de furt de curent.