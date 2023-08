Rusia își reorientează propaganda spre jocurile video: Roblox și Minecraft sunt teren propice pentru ideile Kremlinului

Jocurile interactive la persoana întâi, cum ar fi Roblox - care devine din ce în ce mai popular în Rusia și o sursă de conținut fascist online, potrivit unui reportaj al Wired - și Minecraft sunt noul teren propice pentru a prezenta valorile și punctele de discuție ale Kremlinului, potrivit unui nou reportaj al New York Times.

Jocurile permit utilizatorilor să își proiecteze propriile lumi, iar unii au profitat de ocazie pentru a construi parade rusești, a declara "Glorie Rusiei" în timpul războiului sau a înfățișa steaguri rusești pe teritoriul luat Ucrainei în timpul războiului, a constatat reportajul Times.

Jocurile video evidențiază cât de extinsă a devenit mașina de informare rusă online. În interiorul Rusiei, statul a reprimat orice informație care se opune războiului și împinge în mod constant mari cantități de dezinformare, a raportat anterior Insider.

The Times a identificat mai multe cazuri de propagandă rusă în jocurile video, inclusiv cel puțin unul care părea, de asemenea, să fie influențat de un oficial guvernamental. Într-un caz, un concert Minecraft care sărbătorea Ziua Rusiei a fost găzduit și difuzat de un oficial a cărui mamă este o aliată apropiată a președintelui rus Vladimir Putin.

Și, potrivit unei declarații recente a lui Putin, jocurile video au devenit un punct focal pentru a promova educația "în cadrul valorilor umane universale și în cadrul patriotismului", a declarat Putin în timpul unei întâlniri recente cu o organizație non-profit din Rusia.

Alte jocuri care au fost folosite pentru a promova interesele rusești includ versiunea rusă a World of Tanks și World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare și War Thunder, au declarat pentru Times cercetătorii de la Molfar, o companie ucraineană de analiză open-source.

"Wargaming susține cu vehemență poporul ucrainean, studioul nostru din Kiev și angajații noștri de acolo", a declarat pentru Times Alex Brewer-Disarufino, un purtător de cuvânt al Wargaming, compania din spatele World of Tanks și World of Warships. Compania s-a despărțit anul trecut de versiunile rusești ale jocurilor și a încetat să mai opereze în Rusia și Belarus, potrivit companiei. Potrivit Wargaming, "Începând cu 31 martie, compania a transferat afacerea sa de jocuri live din Rusia și Belarus către managementul local al Lesta Studio, care nu mai este afiliat cu Wargaming".

Experții au declarat pentru Times că obiectivul Kremlinului în utilizarea jocurilor video pentru a viza jucătorii mai tineri este de a se răspândi pentru a încerca să îi găsească pe cei receptivi la cauza lor.

Rusia nu este singura țară care utilizează puterea jocurilor video pentru a-și ajuta cauza. Insider a relatat în 2020 despre modul în care armata americană a găsit succese folosind jocuri online și forumuri pentru a ajuta la recrutare, pe măsură ce efectivele sale se diminuează.

The Times a identificat, de asemenea, un joc de simulare a atacurilor cu drone, numit Death From Above, creat de un dezvoltator german care l-a descris ca fiind un "joc de propagandă" menit să obțină sprijin pentru Ucraina.

Reprezentanții Roblox și Microsoft, care deține Minecraft, nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii a Insider.