Rusia: "Se apropie cel de-al treilea război mondial apocaliptic - bătălia finală între bine și rău!"

Rusia a emis un avertisment urgent pentru omenire: Se apropie cu pași repezi cel de-al treilea război mondial, care va avea un caracter apocaliptic și va duce la o bătălie finală între bine și rău.

Potrivit vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, cel de-al treilea război mondial va fi declanșat de națiunile occidentale care vor provoca un "război care va pune capăt tuturor războaielor" prin intermediul Ucrainei.

Această afirmație vine în contextul în care țările G7 au anunțat arme militare în această săptămână la summitul NATO de la Vilnius, Lituania. "Occidentul complet nebun nu a reușit să inventeze nimic altceva. De fapt, este o fundătură", a declarat Medvedev. "Al treilea război mondial se apropie. Ce înseamnă toate acestea pentru noi? Totul este evident. Operațiunea militară specială va continua cu aceleași obiective".

Daily Mail: Casa Albă a declarat: "Declarația comună, care se așteaptă să fie semnată de toți membrii G7, va stabili modul în care aliații vor sprijini Ucraina în următorii ani pentru a pune capăt războiului și pentru a descuraja și răspunde la orice atac viitor".

Premierul marii Britanii Rishi Sunak a adăugat: "Pe măsură ce Ucraina face progrese strategice în contraofensiva sa, iar degradarea forțelor rusești începe să infecteze linia de front a lui Putin, ne intensificăm aranjamentele oficiale pentru a proteja Ucraina pe termen lung".

Dar Zelensky a aruncat în aer dorința de unitate de la summitul NATO de marți, după ce a criticat aliații pentru că nu au stabilit un termen ferm pentru ca țara sa să se alăture alianței. El și-a lansat plângerile pe Twitter după ce a spus că Ucraina va fi "reprezentată" la summit - în contextul în care existau indicii că se va întâlni cu președintele Joe Biden aici, spunând că prezența va fi despre "respect".

"Dar și Ucraina merită respect. Acum, în drum spre Vilnius, am primit semnale că se discută anumite formulări fără Ucraina. Și aș vrea să subliniez că această formulare se referă la invitația de a deveni membru NATO, nu la aderarea Ucrainei", a spus el. "Este fără precedent și absurd atunci când nu este stabilit un termen nici pentru invitație, nici pentru aderarea Ucrainei. În timp ce, în același timp, se adaugă formulări vagi despre "condiții" chiar și pentru invitarea Ucrainei", a spus Zelensky. "Acest lucru înseamnă că se lasă o fereastră de oportunitate pentru a negocia aderarea Ucrainei la NATO în cadrul negocierilor cu Rusia", a mai spus el. "Iar pentru Rusia, acest lucru înseamnă motivație pentru a-și continua teroarea".

Săptămâna trecută, Medvedev a afirmat că Occidentul trebuie să înceteze să se mai opună agresiunii Rusiei în Ucraina - sau se va confrunta cu un război nuclear, epidemii și foamete care ar putea extermina milioane de oameni. El a declarat că Putin nu va accepta nicio soluție în afara unei înfrângeri totale sau a "anihilării" Ucrainei democratice. Nu trebuie să fii un vizionar ca să înțelegi că faza de confruntare va fi foarte lungă", a declarat Medvedev, care este în prezent adjunctul șefului Consiliului de Securitate al lui Putin, în vârstă de 70 de ani.

"Confruntarea va dura zeci de ani. O modalitate de a o rezolva este cel de-al treilea război mondial. Dar acesta este evident rău, pentru că învingătorilor nu li se garantează deloc prosperitatea ulterioară, așa cum s-a întâmplat după războaiele mondiale anterioare. Cel mai probabil, pur și simplu nu vor exista învingători. De asemenea, el a cerut Rusiei să suspende relațiile diplomatice cu Marea Britanie și cu alte țări care sunt de partea Kievului. "Ar fi mai bine să suspendăm temporar relațiile diplomatice cu Finlanda și cu țări similare (precum Polonia, statele baltice și, desigur, Marea Britanie), sau cel puțin să le coborâm nivelul pentru o vreme".

Medvedev, în vârstă de 57 de ani, încearcă să se poziționeze pentru a reveni la Kremlin dacă Putin se clatină sau este prea bolnav pentru a continua la putere. Medvedev a fost președinte al Rusiei din 2008 până în 2012 și a fost, de asemenea, cel mai longeviv prim-ministru post-comunist al țării.

Update: RT: Medvedev: World War III is approaching, and Russia will respond to the bombing carried out by Ukraine with cluster munitions.