Russell Brand stă alături de Tucker Carlson pentru un interviu exploziv: "Una dintre cele mai strălucite explicații ale lumii moderne" VIDEO

Russell Brand a zburat prea aproape de soare, se pare. Chiar în momentul în care popularul comediant britanic câștiga o atenție masivă pentru că a confruntat autoritarismul global, el a fost lovit de o avalanșă de acuzații sexuale din partea unor acuzatori anonimi, care au fost amplificate în toată presa mainstream.

Brand, cunoscut pentru ideologia sa de stânga, pentru critica articulată a războiului din Ucraina și pentru istoria NATO care a condus la respectivul război, a atras o "campanie clandestină din umbră" împotriva sa, care, potrivit lui Tucker Carlson, "a început cu guvernele, nu cu organizații private, ci cu guvernele, cu serviciile lor de informații și cu factorii de decizie politică". Brand a fost atacat chiar "ca un propagandist chinez" pentru opiniile sale despre Ucraina.

"Nu am fost niciodată în China. Nu pretind că înțeleg China, cu siguranță nu pledez pentru politica chineză", i-a spus Brand lui Carlson, care a sugerat că acuzațiile de "propagandist chinez" nu au fost altceva decât "primele semințe ale unei plante foarte înșelătoare care a înflorit mai mult de un an mai târziu, în septembrie, când ați fost acuzat de aceste infracțiuni", referindu-se la acuzațiile de agresiune sexuală.

"Făceați un fel de caz remarcabil împotriva poporului ucrainean și cu siguranță nu în favoarea Rusiei", a remarcat Carlson, la care Brand a replicat: "În esență, tot ce am făcut a fost să ascultăm academicieni străluciți vorbind despre istoria NATO și despre lovitura de stat din 2014, din Ucraina, și despre declarația explicită a lui Putin că ar prefera, să spunem așa, ca Ucraina să nu fie invitată în NATO, suma disputelor regionale, modul în care acestea escaladează tensiunile. Acestea sunt informații care, datorită presei independente, sunt disponibile."

Brand a fost, de asemenea, atacat după ce Moderna i-a "urmărit conținutul" în timpul pandemiei și crede că ne aflăm într-un punct de inflexiune major pentru vocile independente.

Brand: "Mi se pare ridicol de măreț să îmi imaginez măcar că aș putea să stârnesc și să trezesc interesele unor agenții și grupuri atât de puternice încât guvernul britanic, chiar dacă indirect, să cheltuiască sume considerabile pentru observarea și amplificarea conținutului. Faptul că informațiile adevărate împărtășite prin intermediul platformelor noastre în perioada pandemiei au fost cenzurate, a fost citat ca un risc ridicat, încât companii precum Moderna au cheltuit venituri considerabile pentru a urmări conținutul și agenda noastră, amplificându-le. Că Dame Caroline Diana, al cărei soț este un expert în operațiuni psihologice care a lucrat în străinătate în domeniul terorismului înainte de a desfășura aceste metode și tehnici și, într-o oarecare măsură, aceste echipe pentru a observa ceea ce au numit dezinformare și dezinformare în Regatul Unit. Recunosc că noile spații media emergente prezintă o mulțime de posibilități. Nu sunt sigur că cineva ar putea fi sigur unde se îndreaptă toate acestea, care este teleologia exactă. Dar se pare că are de-a face cu centralizarea în masă, globalizarea, încercările semnificative de a controla spațiul informațional care sunt atât de riguros respectate și protejate încât chiar și ceea ce v-ați putea imagina că este o voce marginală este considerată o amenințare suficient de semnificativă pentru a justifica atacuri mediatice coordonate, cheltuieli pentru organizații neguvernamentale particulare, clandestine și think tank-uri care își iau banii de la complexul militar industrial, de la mass-media tradiționale care, apropo, atunci când critică presa independentă, au pielea în joc."

Brand recunoaște, de asemenea, că s-a pus într-o „poziție extrem de vulnerabilă fiind foarte, foarte promiscuă", adăugând „Și după cum ați spus, știm cu toții cum se termină asta. Atacuri ca acesta, o criză ca aceasta. Deși este dureros să fii acuzat de ceea ce eu consider a fi cele mai îngrozitoare crime de care să fii acuzat".

Cum poți trăi în ridicolul versiunii lor de evenimente? Nu puteam să fiu mai deschis și mai public despre modul în care trăiam când eram mai tânăr. Am fost promiscuă. Dacă cineva ar vrea să facă sex cu mine, aș face sex cu ei. L-am anunțat public la începutul tuturor spectacolelor.

Brand a descris ceea ce a spus ca fiind o escaladare „rapidă" a autoritarismului și a tacticilor „totalitare" ale gatekeeperilor de informații pentru a-l 'amplifica'.

„Acest lucru pare totalitar. Pentru a controla ceea ce oamenilor li se permite să gândească - cred că aceasta este definiția", a afirmat Carlson, asupra căruia Brand a fost de acord, argumentând că 'unipartidul' este în opoziție directă cu libera circulație a informației.

Brand: "Nu se prefac. Iată un lucru extraordinar care pare să se joace. Pe lângă faptul că suntem informați întâmplător de către mass-media tradițională că suntem pe marginea războiului cu Rusia, și că serviciul militar obligatoriu ar putea fi reintrodus în 2024. Apoi a fost o anchetă Covid în țara noastră, care, apropo, nu-mi imaginez pentru o secundă s-ar fi întâmplat fără relatări independente din mass-media, fără voci ca Jay Bhattacharya, care a fost închis, sau voci ca Michael Shellenberger sau Berenson, oameni care au fost închiși și denigrați în mare și în mare măsură. Anchetele Covid costă deja 245 de milioane de lire sterline, sunt demarate și amânate pe termen nelimitat. Dar cel puțin până după alegerile generale, ca multe alte țări, au loc alegeri în țara noastră anul acesta, dar ca de obicei, sunt între două partide neo-liberale cum s-ar putea numi partide de centru care sunt în cele din urmă dominate și controlate de aceleași preocupări, unde se pune un accent extraordinar pe diferențele mici de minute. Dar partidul de stânga este în cele din urmă un partid centralist, neoliberal. Partidul, nominal de dreapta, este un partid neoliberal, centralist. Se pot dubla cu privire la unele probleme care par semnificative, și cu siguranță aceste probleme sunt stocate și amplificate. Dar nici unul dintre partide nu va spune că vom avea o investigație amănunțită a ceea ce s-a întâmplat în acea pandemie. Asta a fost în mod clar o scurgere de laborator. Se pare că a fost o armă biologică. Este ascuns."

Carlson a remarcat că, în timp ce organizațiile majore de presă nu par interesate să pună întrebări serioase despre conflictele mortale din lume, Brand a spus că pur și simplu pune întrebări pe care o persoană normală le-ar pune după ce s-a educat singur „ascultând voci mai educate decât a mea."

„Iartă-mi ignoranța. Nu știu multe despre politica britanică, dar felul în care cineva ar intui, hei, nu ar trebui să provocăm Rusia într-o zonă de război?" Brand a răspuns. „Ei au arme nucleare. Ar trebui să ne gândim cu mare atenție la acest lucru? Vreau să spun, cât de mult ne dorim Ucraina în NATO? Avem nevoie măcar de NATO? Oricum? Genul de lucruri pe care le-ai putea crede dacă nu ai merge la universitate, dacă ești un muncitor obisnuit care lucrează pentru a-și câștiga existența, poate în poliție sau la pompieri, sau ca asistent sau ca profesor, ceva care dă valoare națiunii tale, genul de lucruri pe care le-ai putea crede adevărate."

Brand a remarcat apoi că societatea este distrasă de design, spunând că „Aceste idei sunt adevărate. Și pentru a te împiedica să ajungi la acele reguli obișnuite, de zi cu zi, o mașină este pusă la muncă constantă pentru a cuceri spațiul atenției tale, umplându-ți continuu și neîncetat mintea cu idei stupide și distrageri stupide, făcându-te să crezi că există o scurgere, ceva zahăr, sau un ecran ar putea fi un paliativ convenabil, deoarece copiii tăi sunt marșați într-un război de neînvins pentru totdeauna."

Brand a fost de asemenea de părere despre propaganda MSM și despre campaniile de teamă, menționând că autoritarismul este acum „în mod deliberat voalat în limbajul insidios al grijii, preocupării, siguranței și comodității" și că „suntem într-un moment în care ne lăsăm ademeniți de la o criză la alta".

„Criza este întotdeauna folosită pentru a legitima anumite soluții, iar un public docil sau îngrozit este dispus să participe la aceste soluții propuse care implică de obicei renunțarea la libertatea lor", a declarat Brand, adăugând că „suntem invitați în permanență să renunțăm la libertatea noastră în schimbul siguranței sau comodității și se pare că acest proces escaladează radical. Și cred că acest lucru este ceva ce vom vedea mai mult în anul următor. Simt că ați vorbit public despre acest lucru - că suntem potențial pe punctul de a fi serioși și să folosim termenul dvs. „un război fierbinte cu Rusia". Și acest lucru este raportat în țara mea chiar acum - este ca și cum am fi pregătiți, îngrijiți, pregătiți pentru „război vine". Suntem ținuți într-o stare de anxietate constantă pentru a induce complianța", a continuat Brand. „Faptul că alimentarea tensiunilor culturale continuă este ca oamenii să nu înceapă să recunoască faptul că de fapt avem mult mai multe în comun unii cu alții decât avem de-a face cu aceste seturi curioase de interese instituționale care par să transcendă democrația națională. Ca să fiu explicit, mă refer la organizații precum OMS, NATO, WEF și la uimitoarea lor influență".

„Aceste grupuri de reflecție și aparent organizații independente, care nu sunt independente atunci când te uiți la locul de unde își iau banii - Big Pharma, sau guvernul, sau complexul militar-industrial. Sau tipul de oameni pe care îi angajează - oameni din agenții Deep State, cum ar fi FBI și CIA - care au o afinitate extraordinară cu presa moștenită și cu agenda lor actuală", a concluzionat cunoscutul actor.

