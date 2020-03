S-au golit rafturile cu alimente neperisabile, dar vanzarile la produse proaspete se prabusesc: Vor fi falimente!

Criza coronavirusului si teama ca se poate extinde in perioada urmatoare i-a facut pe multi romani sa ia cu asalt magazinele pentru a-si face provizii de alimente. Au fost golite rafturile cu produse cu termen mare de valabilitate, cum ar fi faina, malai, ulei, zahar, conserve.

In schimb, pentru ca multi aleg sa nu mai mearga in aceasta perioada in magazine, vanzarile la produsele proaspete, cu termen de valabilitate foarte scurt, sunt in scadere. Sorin Minea, presedintele Federatiei Patronale din Industria Alimentara Romalimenta, atrage atentia ca exista riscul ca multe firme cu capital romanesc, producatoare de branzeturi sau mezeluri, sa intre in faliment.

De cateva saptamani, vanzarile la produsele alimentare cu termen mare de valabilitate au crescut. Dar asta inseamna doar un decalaj al cumparaturilor, pentru ca atata timp cat ele vor exista in casele romanilor, acestia nu se vor mai aproviziona cu astfel de produse. Asadar, pe termen lung, nu inseamna ca firmele producatoare de astfel de produse vor inregistra profit, a declarat pentru Ziare.com Sorin Minea, presedintele Federatiei Patronale din Industria Alimentara Romalimenta.

"Din panica, romanii s-au dus si si-au cumparat tot ce au putut. Primii care au cumparat sunt romanii cu venituri mici si batranii care au golit rafturile de faina, malai, zahar, ulei si conserve. Au ramas fara bani. Deci chiar daca mai doresc sa cumpere ceva nu mai au bani. Acea golire a rafturilor este minunata, dar asta inseamna ca pe timpul in care ei vor avea acele produse in casa, o saptamana, o luna, doua luni, nu vor mai cumpara altele. Deci este o chestie normala. Este practic doar un decalaj al cumpararii", a explicat Sorin Minea.

Problema se afla insa la firmele producatoare de produse proaspete, cu termen de valabilitate mic. Pentru ca multi romani s-au aprovizionat cu produse care expira peste mult timp, tocmai pentru a evita sa mearga in magazine in aceasta perioada, vanzarile la branzeturi sau mezeluri sunt in scadere, spune presedintele Romalimenta. Iar pentru aceste firme, o scadere a vanzarilor timp de o saptamana reprezinta "un cataclism".

"Romanii s-au dus in magazine si au cumparat produse cu termen de valabilitate foarte lung. Iar in clipa in care ai cheltuit toti banii pe produse cu termen de valabilitate foarte lung, este clar ca nu mai sunt bani pentru altceva. Vanzarile la produsele fresh cum ar fi branzaturile proaspete, mezelurile, care au termen de valabilitate relativ redus si nu se congeleaza, doar carnea se congeleaza, au scazut, pentru ca oamenii nu mai au bani sa cumpere sau vor sa evite aglomeratia.

In clipa in care omul nu mai are bani si nu mai vrea sa mearga in aglomeratie - si e un lucru absolut normal -, vanzarile la aceste produse scad. Deci vanzarile la produse proaspete sunt pe scadere, pe prabusire. E o scadere dramatica. Cei care produc produse proaspete sunt cei care traiesc din ceea ce vand in fiecare zi. O prabusire a vanzarilor pe ei ii afecteaza foarte repede. Intr-o saptamana ei deja sunt in cataclism. Nu mai pot sa produca", a subliniat Sorin Minea.

Potrivit acestuia, exista riscul ca multe firme sa intre faliment, pentru ca daca produsele proaspete nu se vand vor fi aruncate. "Falimente vor fi, si vor fi multiple. Iar industria alimentara este prima atinsa. Pentru ca sunt produsele cu termen scurt de valabilitate. Hainele, conservele pot fi tinute in magazin mai mult timp, nu se strica. Produsele proaspete se strica in cateva zile, daca nu sunt cumparate si se arunca", a spus Minea.

Presedintele Romalimenta ne-a mai declarat ca, in cazul in care criza coronavirusului se extinde si se va decide inchiderea mall-urilor, vanzarea produselor proaspete se va prabusi complet. Asta pentru ca in mall-uri exista multe restaurante care se aprovizioneaza zilnic cu produse proaspete, cum ar fi branzeturi si mezeluri.

"In Italia, au inceput sa se inchida magazinele mari, deci mall-urile. Banuiesc ca si la noi se va intampla la fel. Momentan s-au inchis teatrele, unele restaurante, hotelurile nu mai au oameni, erau aprovizionate si ele cu produse cu termen de valabilitate scurt. Deci daca se vor inchide toate mall-urile, si nu ma opun unei solutii care este pentru sanatatea publica, se prabuseste complet vanzarea in Romania de produse proaspete.

Si trebuie platite salariile, darile la stat, pentru ca nu ne iarta nimeni", subliniaza presedintele Romalimenta. Totodata, el a atras atentia asupra faptului ca nu exista un cadru legal care sa stabileasca despagubiri in situatia in care un angajat al unui supermarket se imbolnaveste cu coronavirus. Potrivit presedintelui Romalimenta, in aceasta situatie, magazinul intra in carantina, produsele cu termen scurt de valabilitate se arunca, iar firmele ies in pierdere.

"Ce se intampla daca intr-un supermarket un angajat este gasit infectat de coronavirus? Se va inchide magazinul. Si ce se intampla cu marfa din magazin care are termen scurt de valabilitate? Se arunca, pentru ca se afla intr-o zona contaminata. Asta desi nu se transmite coronavirusul prin alimente. Ar trebui ca statul sa spuna ca nu se mai plateste TVA sau impozit pe profit pe marfa care se arunca.

Sau ce se intampla daca intr-o fabrica un angajat este depistat ca are coronavirus? Fabrica intra in carantina, deci nu va mai produce, asta se numeste faliment. Situatia este mai mult decat dramatica. Nimeni nu s-a gandit la o situatie de acest gen si nu a creat un cadru legal", a conchis Minea.