Saptamana Luminata. Traditii si obiceiuri din stramosi pe care le respecta romanii

Saptamana Luminata incepe in a doua zi de Paste, si fiecare dintre zilele care urmeaza dupa Inviere are o semnificatie aparte.

Prima zi a saptamanii poarta numele de Lunea Alba si este considerata ziua in care se deschid portile Raiului si ale iertarii, astfel ca orice persoana care moare in aceasta zi nu mai trece prin Judecata de Apoi. Traditia spune ca in aceasta zi trebuie sa stropesti casa cu agheasma si sa dai de baut rudelor.

Ziua de marti poarta denumirea de Martea Alba, una in care nu se lucreaza. Nu se spala, nu se calca, nu se face curat, iar femeile din mai multe zone rurale dau de pomana pasca ramasa de la Paste si vinul rosu.

A treia zi a saptamanii poarta numele de Sfanta Mercurie. In aceasta zi barbatii se duc sa munceasca la camp, insa femeilor le este interzis acest lucru.

A patra zi a saptamanii poarta numele de Joia Verde, una in care se cinstesc holdele, gradinile si granele. Cine munceste in aceasta zi aduce asupra casei nenorocul, seceta si daunatorii in livezi.