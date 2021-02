Sapte persoane retinute la Alba Iulia pentru inselaciune prin metoda "modeling". Marturia unei tinere care dorea sa ajunga model

Sapte persoane au fost retinute de politistii din Alba intr-un dosar privind inselaciunea prin metoda "modeling", acestea urmand sa fie prezentate joi procurorilor pentru dispunerea masurilor legale.

"Cele sapte persoane conduse pentru audieri la sediul IPJ Alba, fiind cercetate pentru inselaciune prin metoda "modeling", au fost retinute pentru 24 de ore. Azi vor fi prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale", au transmis reprezentantii IPJ. Politistii au efectuat miercuri doua perchezitii la persoane banuite de inselaciune, care ar fi promis unor cetateni ca le vor promova imaginea, pe diferite site-uri, in scopul incheierii unor contracte cu firme de publicitate sau modeling.

Desfasurate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, perchezitiile au avut loc in Alba Iulia, la punctul de lucru al unei societati comerciale si la o locuinta inchiriata de persoanele banuite de inselaciune.

"Din cercetari a rezultat banuiala rezonabila ca, in perioada ianuarie - februarie 2021, persoanele vizate de ancheta ar fi racolat, in zona centrala a municipiului Alba Iulia, 7 persoane, de diferite varste, toate din judetul Alba, carora le-ar fi promis faptul ca, in schimbul unor sume cuprinse intre 120 si 2.000 de lei, ar urma sa le promoveze imaginea, pe diferite site-uri, in scopul incheierii unor contracte cu diverse societati de publicitate sau companii de modeling. Ulterior, acestia nu ar fi efectuat demersurile in sensul celor promise cu ocazia incheierii contractelor", preciza IPJ.

O tanara din Alba Iulia care a fost abordata de escroci a relatat modul cum au actionat acestia si ce i-au promis in schimbul unor sume de bani. Tanara a spus ca a fost abordata de agenti pe Bulevardul Transilvaniei si i-au spus ca promoveaza produse de infrumusetare a tenului si make-up. Apoi aceasta a fost invitata la biroul agentiei, iar o tanara i-a spus ca trebuie sa mearga la intervale regulate de timp pentru a beneficia de servicii cosmetice profesioniste (machiat, dar si aplicare a cremelor pentru ten).

Aceasta a platit o taxa de 120 de lei, o taxa de inscriere pentru ca poza ei sa apara pe site-ul agentiei de modeling. In urma contractelor pe care ar fi urmat sa le obtina, aceasta putea primi, potrivit agentilor, intre 60 si 70 de euro, insa trebuia sa mearga regulat la sediul agentiei. Dupa plata taxei, a primit si un contract pentru un parteneriat si a fost instiintata ca taxa de 120 de lei este pentru nivelul amatori, iar pentru nivelul mai avansat trebuie sa mearga la agentie odata pe luna pentru machiat si coafat, iar in prima luna sa mearga cu trei tinute de acasa, cu care va participa la o sesiune foto.

Mai mult, urmatorul pas era ca tanara sa fi platit 400 de euro pe un contract, iar pe doi ani, 450 de euro. In urma contractelor ar fi urmat sa castige din publicitate, pe reclama, intre 400 si 700 de euro, bani din care agentia isi tragea un comision. Tanara nu a acceptat si a intrerupt colaborarea cu acestia. In urma perchezitiilor de miercuri au fost ridicate unitati de calculator, telefoane mobile, documente, precum si peste 30.000 de lei.