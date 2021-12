Saxofonist român celebru se revoltă după ce a aflat că îi mai trebuie încă două doze de vaccin: "Suntem de fapt cobai?!"

Muzicianul Flavius Teodosiu, cel pe care cotidianul Libertatea îl numea „singurul român aflat în showbiz-ul adevărat", s-a revoltat după ce a aflat că s-a vaccinat cu ambele doze, dar nu este suficient.

Artistul s-a dezlănțuit pe facebook, afirmând că se urmărește vaccinarea „non-stop".

„Sunt vaccinat cu două doze Pfizer !

Am crezut până azi ca am făcut bine iar cei ce nu se vaccinează sunt nebuni! Pfizer declară azi ca vaccinul cu două doze este ineficient împotriva Omnicron, trebuie și doza 3 sau chiar 4 ca sa aibă efect! Chiar ne cred sau chiar suntem idioți ?????

Doza 3 este un bum în organism care nu face altceva decât sa creeze o explozie de anticorpi care însă se stinge după 60 de zile! Corpul nostru nu mai știe după cum sa reacționeze și nu mai produce anticorpi suficienți ca la cei nevaccinați !Deci va trebui sa facem NON stop vaccine care nu fac altceva decât sa ne slăbească imunitatea NU SA O ÎNTĂREASCĂ !

Asta declara deja mai mulți doctori Israelieni și Americani!

Oare acești M U L T I deja, doctori sunt toți idioți ? Sau noi de fapt cobai???????", se întreabă Teodosiu.

Acesta a fost și mai explicit la comentariile postării, afirmând că cine face doza a treia este „pierdut":

„Aici nu-i vb numai de bani ! Este mult mai grav și periculos ! Dacă cei vaccinați cu 2 doze poate încă mai sunt ok , o data cu doza 3 ești pierdut ! Control total", a scris Teodosiu. Saxofonistul a făcut carieră cîntând în zeci de turnee alături de Michael Bolton, regretatul Joe Cocker, Gloria Gaynor, Chris de Burgh ori Jennifer Rush.